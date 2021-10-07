Молодая жена Венсана Касселя «зажгла» в этно-наряде с дерзкими разрезами

24-летняя модель заручилась помощью персонального стилиста и выбрала пестрый комплект из платья и брюк с этническим принтом, дерзкими разрезами по бокам и эффектной мерцающей бахромой. Модный трофей мы видели в июле на подиуме Paco Rabanne. Коллекция была посвящена богемному шику семидесятых, который в наши дни обрел 3D-паттерны и оптические эффекты.

Тина Кунаки повторила образ с подиума, но добавила пару классических лодочек цвета капучино, а главную роль отвела ключевой героине вечера — роскошной «змее», щедро инкрустированной бриллиантами.

Не так давно прошли мировые Недели моды, которые наконец-таки вернулись в офлайн-формат. Подиумы и зрительные залы собирали селебрити и топ-моделей во главе с Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валлеттой, Натальей Водяновой и многими другими. Как это было — читайте на Passion.ru.