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Молодая жена Венсана Касселя «зажгла» в этно-наряде с дерзкими разрезами

В Милане состоялось грандиозное открытие мультимедийной иммерсивной инсталляции Рефика Анадола «Метаморфоза Серпенти», посвященная культовым змеям ювелирного Дома Bvlgari. А затем гости переместились на вечеринку на Terrazza Duomo 21. В числе приглашенных блистала амбассадор бренда Кьяра Ферраньи, Эстер Экспозито и целая армия красоток из России — Дина Саева, Мария Миногарова, Наталья Османн, Дарья Клюкина и другие. Посетила мероприятие и возлюбленная Венсана Касселя Тина Кунаки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки

Фото: Пресс-служба / GettyImages

24-летняя модель заручилась помощью персонального стилиста и выбрала пестрый комплект из платья и брюк с этническим принтом, дерзкими разрезами по бокам и эффектной мерцающей бахромой. Модный трофей мы видели в июле на подиуме Paco Rabanne. Коллекция была посвящена богемному шику семидесятых, который в наши дни обрел 3D-паттерны и оптические эффекты.

Тина Кунаки повторила образ с подиума, но добавила пару классических лодочек цвета капучино, а главную роль отвела ключевой героине вечера — роскошной «змее», щедро инкрустированной бриллиантами.

Не так давно прошли мировые Недели моды, которые наконец-таки вернулись в офлайн-формат. Подиумы и зрительные залы собирали селебрити и топ-моделей во главе с Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валлеттой, Натальей Водяновой и многими другими. Как это было — читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages / пресс-служба / Eastnews / Globallook