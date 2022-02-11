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Зудина пришла на показ в дерзких джинсах хиппи, а Ребенок — в кожаной микроюбке

На днях французский бренд нижнего белья для женщин и мужчин Aubade представил новую совместную с «Эстель Адони» и X.O. коллекцию. Показ прошел в галерее Seasons. Одними из первых коллекцию оценили Марина Зудина, Екатерина Шпица, Александра Ребенок, Екатерина Вуличенко, Виктория Дайнеко, Екатерина Климова и ее дочь Елизавета Хорошилова.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Зудина

Фото: Пресс-служба

Марина Зудина выбрала джемпер свободного кроя с цветочными вставками, прямые светлые джинсы в духе хиппи и ботинки в духе восьмидесятых. Александра Ребенок появилась в жгуче-алой водолазке с высоким горлом и дерзко мини-юбке из кожи. Образ дополнили брутальные сапоги-чулки, переместившие все внимание к бесконечным ногам.

Фотографам позировала и Екатерина Шпица, которая предпочла свободный жакет небесно-голубого цвета с акцентным поясом-лентой. Актриса завершила аутфит кипенно-белыми ботинками и сумкой затейливого силуэта.

Показ также посетила Виктория Дайнеко. Певица сделала ставку на монохромный образ с классическими брюками и молочным oversize-пиджаком. Финальные штрихи — черные лодочки на каблуке и сумка с акцентными серебряными цепями.

Марина Зудина

Пресс-служба

Александра Ребенок

Пресс-служба

Недавно в кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фильма «Первый встречный», главные роли в котором сыграли Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. Кто из звезд посетил мероприятие, мы рассказывали ранее. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба

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