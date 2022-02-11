Зудина пришла на показ в дерзких джинсах хиппи, а Ребенок — в кожаной микроюбке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Марина Зудина выбрала джемпер свободного кроя с цветочными вставками, прямые светлые джинсы в духе хиппи и ботинки в духе восьмидесятых. Александра Ребенок появилась в жгуче-алой водолазке с высоким горлом и дерзко мини-юбке из кожи. Образ дополнили брутальные сапоги-чулки, переместившие все внимание к бесконечным ногам.
Фотографам позировала и Екатерина Шпица, которая предпочла свободный жакет небесно-голубого цвета с акцентным поясом-лентой. Актриса завершила аутфит кипенно-белыми ботинками и сумкой затейливого силуэта.
Показ также посетила Виктория Дайнеко. Певица сделала ставку на монохромный образ с классическими брюками и молочным oversize-пиджаком. Финальные штрихи — черные лодочки на каблуке и сумка с акцентными серебряными цепями.
Пресс-служба
Пресс-служба
Недавно в кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фильма «Первый встречный», главные роли в котором сыграли Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. Кто из звезд посетил мероприятие, мы рассказывали ранее. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Пресс-служба