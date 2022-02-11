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Зара пришла на кинопоказ в «платье невесты», а внучка Михалкова — в пиджаке «бойфренда»

В столичном кинотеатре «Москва» состоялся специальный показ фильма «Первый встречный», главные роли в котором сыграли Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. В честь премьеры ювелирная компания Pasquale Bruni собрала звезд и друзей, чтобы вместе посмотреть романтическую комедию и поделиться впечатлениями. Среди гостей отметились певица Зара, Янина Студилина, Екатерина Вуличенко, Наталья Михалкова, а также известные артисты балета.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зара

Фото: Пресс-служба / Анна Темерина

Зара выбрала кипенно-белое платье макси, которое сбалансировала удлиненным черным блейзером. Дополнили образ акцентные биколорные серьги и миниатюрная it-bag из классической линейки Chanel.

Позировала фотографам и 19-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья. Девушка составила лаконичный образ из юбки-карандаша с эффектным разрезом, базовой водолазки и золотисто-горчичного блейзера, будто позаимствованного у бойфренда. Венчали образ серьги Pasquale Bruni и сумка Celine.

Янина Студилина надела мини-платье с фантазийным принтом и демонстрировала стройные ноги с лучших ракурсов. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Наталья Михалкова

Пресс-служба / Анна Темерина

Янина Студилина

Пресс-служба / Анна Темерина

Не так давно звездная чета Михалковых собралась на премьере дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой — сериала «Номинация». В числе гостей были Резо Гигинеишвили, Татьяна Михалкова, Оксана Акиньшина, Диана Арбенина и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности по ссылке.

Фото: Пресс-служба / Анна Темерина

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