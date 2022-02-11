Зара пришла на кинопоказ в «платье невесты», а внучка Михалкова — в пиджаке «бойфренда»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба / Анна Темерина
Зара выбрала кипенно-белое платье макси, которое сбалансировала удлиненным черным блейзером. Дополнили образ акцентные биколорные серьги и миниатюрная it-bag из классической линейки Chanel.
Позировала фотографам и 19-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья. Девушка составила лаконичный образ из юбки-карандаша с эффектным разрезом, базовой водолазки и золотисто-горчичного блейзера, будто позаимствованного у бойфренда. Венчали образ серьги Pasquale Bruni и сумка Celine.
Янина Студилина надела мини-платье с фантазийным принтом и демонстрировала стройные ноги с лучших ракурсов. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
Пресс-служба / Анна Темерина
Пресс-служба / Анна Темерина
Не так давно звездная чета Михалковых собралась на премьере дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой — сериала «Номинация». В числе гостей были Резо Гигинеишвили, Татьяна Михалкова, Оксана Акиньшина, Диана Арбенина и многие другие. За событиями наблюдал и Passion.ru — подробности по ссылке.
Фото: Пресс-служба / Анна Темерина