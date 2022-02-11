Зара пришла на кинопоказ в «платье невесты», а внучка Михалкова — в пиджаке «бойфренда»

Зара выбрала кипенно-белое платье макси, которое сбалансировала удлиненным черным блейзером. Дополнили образ акцентные биколорные серьги и миниатюрная it-bag из классической линейки Chanel.

Позировала фотографам и 19-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья. Девушка составила лаконичный образ из юбки-карандаша с эффектным разрезом, базовой водолазки и золотисто-горчичного блейзера, будто позаимствованного у бойфренда. Венчали образ серьги Pasquale Bruni и сумка Celine.

Янина Студилина надела мини-платье с фантазийным принтом и демонстрировала стройные ноги с лучших ракурсов. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!