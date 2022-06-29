passion.ru
Мода
Сегодня в 20:12
1 мин.

Зов джунглей: Хайди Клум отправилась на свидание с мужем в образе хищницы

Папарацци поймали Хайди Клум и Тома Каулитца по пути к фешенебельному ресторану Cipriani в нью-йоркском районе Сохо. Если муж-музыкант вышел на свидание в сдержанном образе, то супруга-супермодель решила не скромничать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Хайди Клум

Фото: Globallook

Читайте также

В ход пошли леопардовые принты всех мастей. Хайди выбрала свободную рубашку с эффектным декольте и расклешенные от колен брюки — и все в «хищных» пятнах разных размеров. Анималистические мотивы повторила и вместительная сумка-шоппер.

Завершили аутфит крупные солнцезащитные очки-маска, акцентные серьги и сандалии-невидимки. На последние советуем обратить внимание: они максимально соблазнительно смотрятся на ноге и, подстраиваясь под тон кожи, создают эффект отсутствия на ней.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Eastnews

Ранее Хайди Клум отметилась на вечеринке Women in Music, на которую появилась во всеоружии. 49-летняя супермодель рискнула надеть созданное дизайнером Питером Дандасом микроплатье с экстремальными разрезами. Было ли на звезде белье — остается только гадать. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят