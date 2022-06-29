Зов джунглей: Хайди Клум отправилась на свидание с мужем в образе хищницы

В ход пошли леопардовые принты всех мастей. Хайди выбрала свободную рубашку с эффектным декольте и расклешенные от колен брюки — и все в «хищных» пятнах разных размеров. Анималистические мотивы повторила и вместительная сумка-шоппер.

Завершили аутфит крупные солнцезащитные очки-маска, акцентные серьги и сандалии-невидимки. На последние советуем обратить внимание: они максимально соблазнительно смотрятся на ноге и, подстраиваясь под тон кожи, создают эффект отсутствия на ней.