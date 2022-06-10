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Мода
Сегодня в 17:50
1 мин.

Хайди Клум появилась на публике в экстремальном мини-платье и без белья

Хайди Клум отметилась на вечеринке Women in Music, организованной глянцевым журналом Elle и модным Домом Dolce & Gabbana. Для светского мероприятия 49-летняя супермодель выбрала дерзкий наряд, который смело можно отправить в архив ее самых откровенных образов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум и Нина Гарсиа

Фото: GettyImages

Клум появилась на публике в ультрасоблазнительном мерцающем платье, созданном дизайнером Питером Дандасом. Наряд отличился экстремальным разрезом, визуально разделившим наряд на две части. Спастись от конфуза помогла шнуровка, однако места для нижнего белья не осталось. Платье, безусловно, очень требовательное: носить его можно с крошечными С-стрингами или вовсе без них.

Дополнили образ лаконичные босоножки цвета металлик и обилие бронзера, который оттенил загар и подчеркнул бесконечные ноги звезды подиума.

Хайди Клум разбивает все стереотипы: носит мини и самые нескромные декольте. Мы обсудили со стилистом, стоит ли соблюдать модные правила после 40, и попросили дать оценку главным мифам. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Eastnews

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