Хайди Клум появилась на публике в экстремальном мини-платье и без белья

Клум появилась на публике в ультрасоблазнительном мерцающем платье, созданном дизайнером Питером Дандасом. Наряд отличился экстремальным разрезом, визуально разделившим наряд на две части. Спастись от конфуза помогла шнуровка, однако места для нижнего белья не осталось. Платье, безусловно, очень требовательное: носить его можно с крошечными С-стрингами или вовсе без них.

Дополнили образ лаконичные босоножки цвета металлик и обилие бронзера, который оттенил загар и подчеркнул бесконечные ноги звезды подиума.

Хайди Клум разбивает все стереотипы: носит мини и самые нескромные декольте. Мы обсудили со стилистом, стоит ли соблюдать модные правила после 40, и попросили дать оценку главным мифам. Подробности ищите в материале Passion.ru.