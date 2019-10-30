Золотистый шелк и платформа из 80-х: Дженнифер Лопес показала стильный монохромный образ
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Фото: Instagram
В смелом образе Лопес совместила золотистый оттенок и глянцевые фактуры. Звезда надела шелковую водолазку с воротником-хомутом, заправив ее в элегантные брюки-клеш. Линия талии подчеркнута длинным текстильным поясом. Дополнением к аутфиту в единой цветовой гамме стал лаконичный плащ, а главным акцентом – босоножки на высокой платформе, цитирующие моду эпохи диско. С палитрой наряда зарифмованы и солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе с охристо-желтыми линзами.
В свои 50 Дженнифер Лопес выглядит так, будто бы нашла рецепт вечной молодости. Один из главных секретов поп-дивы – спорт, который занимает весомую часть в ее графике. О стальном прессе Лопес и о том, как ей удается побеждать природную склонность к полноте, читайте на Passion.ru!
Фото: Globallook, Instagram
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