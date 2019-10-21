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«Невозможно быть такой красивой»: Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Дженнифер Лопес на собственном примере продемонстрировала, как прекрасно может выглядеть женщина в 50 лет.

Дженнифер Лопес в свои 50 лет продолжает без устали работать – она записывает новые песни, готовит шоу, снимается в фильмах и при этом умудряется роскошно выглядеть, чему доказательство – фотографии в микроблоге звезды. И вот новое доказательство: Джей Ло выложила на свою страничку в социальной сети Instagram новый снимок из спортзала, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру и стальной пресс.

Лопес от природы склонна к полноте, чего никогда не скрывала, но благодаря тренировкам и упорному труду, она сумела довести свое тело до совершенства. И сегодня, глядя на знаменитость, с трудом верится, что ей больше 30 лет.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и засыпали звезду вполне заслуженными лайками (меньше, чем за 13 часов пост собрал больше 1,5 миллионов лайков) и комплиментами: «Королева! Потрясающая, как всегда», «Богиня!», «У меня в 30 лет нет такого пресса, как у вас! Как вам это удается?», «Вы – самая большая мотивация для меня!», «Вы просто невероятная», «Великолепная! Обожаю вас», «Вы просто идеальны», «Я восхищаюсь вами все больше. Вы всегда преданны своему делу и усердно работаете», «Такой красивой, как вы, быть невозможно». Сама певица и актриса не раз заявляла, что, помимо усердной работы в спортзале и диеты, главным условием сохранения молодости для нее является регулярный 8-часовой сон, для нее это – лучшая профилактика старения.

Фото: Instagram

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