«Невозможно быть такой красивой»: Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс

Дженнифер Лопес в свои 50 лет продолжает без устали работать – она записывает новые песни, готовит шоу, снимается в фильмах и при этом умудряется роскошно выглядеть, чему доказательство – фотографии в микроблоге звезды. И вот новое доказательство: Джей Ло выложила на свою страничку в социальной сети Instagram новый снимок из спортзала, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру и стальной пресс.

Лопес от природы склонна к полноте, чего никогда не скрывала, но благодаря тренировкам и упорному труду, она сумела довести свое тело до совершенства. И сегодня, глядя на знаменитость, с трудом верится, что ей больше 30 лет.