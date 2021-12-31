Знайте врагов в лицо: названы платья, которые увеличат живот и «съедят» шею

Любое облегающее платье может визуально увеличить живот и подчеркнуть то, что хотелось бы скрыть. И дело не только в фасоне, который рискованный сам по себе, а в материалах. Враг номер один — тонкая экокожа, которая «нарисовала» лишние сантиметры в талии даже Анджелине Джоли, а Кэти Перри из-за коварства ткани даже заподозрили в беременности.

Второй антигерой — атлас, который может создать неправильный визуальный эффект из-за своей глянцевой текстуры, играющей бликами при любом освещении.