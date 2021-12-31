Знайте врагов в лицо: названы платья, которые увеличат живот и «съедят» шею
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Любое облегающее платье может визуально увеличить живот и подчеркнуть то, что хотелось бы скрыть. И дело не только в фасоне, который рискованный сам по себе, а в материалах. Враг номер один — тонкая экокожа, которая «нарисовала» лишние сантиметры в талии даже Анджелине Джоли, а Кэти Перри из-за коварства ткани даже заподозрили в беременности.
Второй антигерой — атлас, который может создать неправильный визуальный эффект из-за своей глянцевой текстуры, играющей бликами при любом освещении.
Фото: Dpa
Так промахнулись Селена Гомес на American Music Awards, Ольга Бузова на премьере комедии и даже сама бельгийская королева Матильда. Тем же коварством обладают тонкий трикотаж и материалы с зеркальными пайетками, которые «нарисовали» животик даже Ирине Шейк.
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram