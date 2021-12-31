passion.ru
1 мин.

Знайте врагов в лицо: названы платья, которые увеличат живот и «съедят» шею

Есть предметы гардероба, которые могут сыграть с вами злую шутку в самый ответственный момент. Мы их идентифицировали и собрали инструкцию, как не столкнуться с модным конфузом. Особенно в период застолий, когда концентрация салата оливье в организме зашкаливает. Предвидеть опасность помогут примеры звезд, которые покажут, что даже безупречную фигуру может испортить неудачно подобранное платье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анджелина Джоли

Фото: Dpa

Любое облегающее платье может визуально увеличить живот и подчеркнуть то, что хотелось бы скрыть. И дело не только в фасоне, который рискованный сам по себе, а в материалах. Враг номер один — тонкая экокожа, которая «нарисовала» лишние сантиметры в талии даже Анджелине Джоли, а Кэти Перри из-за коварства ткани даже заподозрили в беременности.

Второй антигерой — атлас, который может создать неправильный визуальный эффект из-за своей глянцевой текстуры, играющей бликами при любом освещении.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: Dpa

Так промахнулись Селена Гомес на American Music Awards, Ольга Бузова на премьере комедии и даже сама бельгийская королева Матильда. Тем же коварством обладают тонкий трикотаж и материалы с зеркальными пайетками, которые «нарисовали» животик даже Ирине Шейк.

Ранее мы расследовали модные преступления знаменитых красоток с пышными формами. Какие трюки стоит запомнить и не повторять — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

Новости партнеров
О чем говорят