Жгучий перец и блеск драгметаллов: тайный смысл нарядов на «Оскар-2021»
Фото: Globallook
На этот раз красная дорожка была лишена эпатажа, но не яркости. Несмотря на то, что церемония проходила в phygital-формате, селебрити взялись напомнить, каким был «Оскар» до COVID-19 с парадом платьев от-кутюр и высокого ювелирного искусства. Прошел год, когда посмотреть фильм в кинотеатре было роскошью. Теперь мир снова открывается, былой шарм возвращается и одно из главных светских событий мира делает новый вдох.
В этом сезоне правили бал все оттенки красного, а отражало вспышки фотокамер мерцающее золото. Риз Уизерспун нарядилась в струящееся платье Christian Dior, дополнила образ бриллиантами Bvlgari и туфлями Jimmy Choo. Ставку на цвет жгучего перца сделала и Аманда Сейфрид, которая блистала в декольтированном наряде от Armani Privé. Холли Берри вышла на алую дорожку за руку с любимым и в роскошном Dolce & Gabbana в оттенке пыльной розы.
Некоторые звезды решили мимикрировать под желанную статуэтку. Например, Кэри Маллиган показала, как одеваются на балы современные принцессы, выбрав кутюрное платье Valentino, а Андра Дэй повторила подвиг Беллы Хадид в Каннах и показала точеную фигуру в экстремально соблазнительном наряде от Vera Wang. Остается лишь выбрать самый эффектный наряд из нашего топ-10 — голосуйте!
Фото: Globallook / GettyImages
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