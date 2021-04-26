Жгучий перец и блеск драгметаллов: тайный смысл нарядов на «Оскар-2021»

В этом сезоне правили бал все оттенки красного, а отражало вспышки фотокамер мерцающее золото. Риз Уизерспун нарядилась в струящееся платье Christian Dior, дополнила образ бриллиантами Bvlgari и туфлями Jimmy Choo. Ставку на цвет жгучего перца сделала и Аманда Сейфрид, которая блистала в декольтированном наряде от Armani Privé. Холли Берри вышла на алую дорожку за руку с любимым и в роскошном Dolce & Gabbana в оттенке пыльной розы.

Некоторые звезды решили мимикрировать под желанную статуэтку. Например, Кэри Маллиган показала, как одеваются на балы современные принцессы, выбрав кутюрное платье Valentino, а Андра Дэй повторила подвиг Беллы Хадид в Каннах и показала точеную фигуру в экстремально соблазнительном наряде от Vera Wang. Остается лишь выбрать самый эффектный наряд из нашего топ-10 — голосуйте!