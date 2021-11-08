passion.ru
1 мин.

Жасмин похвасталась платьем с морскими звездами за 144 000 рублей

Жасмин отдыхает с детьми в Дубае, где, впрочем, не отстает и от рабочих дел. Важные звонки принимает в бикини, а на онлайн-конференции выходит в широкополых шляпах и очках Balenciaga. В арсенале звезды оказались горячие модные трофеи весенне-летнего сезона, которые она собрала в яркую travel-капсулу. Берите на заметку, особенно если собираетесь в теплые страны в ближайшее время!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Жасмин с детьми

Фото: Instagram @jasmin

Вечер артистка провела в компании детей — с Мироном и Маргаритой. Дочка нарядилась в вечернее платье в пол — черное и с пышной сеткой, сын — в костюм с алым галстуком, как истинный джентльмен. Жасмин выстроила свой образ вокруг неоновых оттенков. В главной роли — миди-платье Versace с пестрыми морскими звездами. Стоимость наряда — около 144 000 рублей. Дополнили аутфит минималистичные мерцающие мюли на каблуке и элегантный жакет флуоресцентного розового оттенка.

Певица Жасмин с детьми

Певица Жасмин с детьми

Фото: Instagram @jasmin

Не так давно модным уловом хвасталась Наталья Водянова, которая посетила открытие модной выставки в Катаре. Несмотря на 30-градусную жару в Дохе, модель выгуляла кожаный тренч за шестизначную сумму в рублях. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin