Жасмин похвасталась платьем с морскими звездами за 144 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Вечер артистка провела в компании детей — с Мироном и Маргаритой. Дочка нарядилась в вечернее платье в пол — черное и с пышной сеткой, сын — в костюм с алым галстуком, как истинный джентльмен. Жасмин выстроила свой образ вокруг неоновых оттенков. В главной роли — миди-платье Versace с пестрыми морскими звездами. Стоимость наряда — около 144 000 рублей. Дополнили аутфит минималистичные мерцающие мюли на каблуке и элегантный жакет флуоресцентного розового оттенка.
Фото: Instagram @jasmin
Не так давно модным уловом хвасталась Наталья Водянова, которая посетила открытие модной выставки в Катаре. Несмотря на 30-градусную жару в Дохе, модель выгуляла кожаный тренч за шестизначную сумму в рублях. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @jasmin