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Жасмин похвасталась платьем с морскими звездами за 144 000 рублей

Жасмин отдыхает с детьми в Дубае, где, впрочем, не отстает и от рабочих дел. Важные звонки принимает в бикини, а на онлайн-конференции выходит в широкополых шляпах и очках Balenciaga. В арсенале звезды оказались горячие модные трофеи весенне-летнего сезона, которые она собрала в яркую travel-капсулу. Берите на заметку, особенно если собираетесь в теплые страны в ближайшее время!