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Во имя стиля: Водянова выгуляла кожаное пальто за 282 000 рублей в жару
Где сейчас по-настоящему жарко, так это в катарской столице Дохе — и это не только потому, что столбики термометров переходят отметку 30 градусов. В городе приземлился целый десант селебрити — в честь открытия форума и выставки дизайнера и креативного директора Off-White Вирджила Абло. Блеснуть на мероприятии приехали Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима (и не одна — с бойфрендом), Карин Ройтфельд, Мэй Маск и другие. В числе гостей была и Наталья Водянова — как всегда, стильная и с улыбкой на лице.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews
Модель поддержала дизайнера не только своим визитом, но и образом: Наталья оделась в Off-White с головы до ног (практически). В главной роли — кожаное пальто мятного цвета за абсолютно нескромные 3 936 долларов (около 282 000 рублей). К нему — пара прямых брюк нефритового оттенка и водолазка с надписью, по которой вопрос о бренде отпадает сам собой. Дополнили аутфит узнаваемые туфли Amina Muaddi, миниатюрная (но ослепительная) сумка-кисет и очки с морковно-оранжевыми линзами.
Накануне на сцене в Катаре дефилировала и Ирина Шейк, которая была выбрана ведущей модной премии. С собой модель прихватила целый арсенал нарядов от Риккардо Тиши — почти всю новую коллекцию Burberry. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.