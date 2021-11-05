Во имя стиля: Водянова выгуляла кожаное пальто за 282 000 рублей в жару

Модель поддержала дизайнера не только своим визитом, но и образом: Наталья оделась в Off-White с головы до ног (практически). В главной роли — кожаное пальто мятного цвета за абсолютно нескромные 3 936 долларов (около 282 000 рублей). К нему — пара прямых брюк нефритового оттенка и водолазка с надписью, по которой вопрос о бренде отпадает сам собой. Дополнили аутфит узнаваемые туфли Amina Muaddi, миниатюрная (но ослепительная) сумка-кисет и очки с морковно-оранжевыми линзами.

Накануне на сцене в Катаре дефилировала и Ирина Шейк, которая была выбрана ведущей модной премии. С собой модель прихватила целый арсенал нарядов от Риккардо Тиши — почти всю новую коллекцию Burberry. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.