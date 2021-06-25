Жаркая битва: Белла Хадид померилась «хищными» брюками с самой Ким Кардашьян

Подобный образ мы уже видели на Ким Кардашьян, когда она открывала поп-ап магазин своего бьюти-бренда. К брюкам, в которых рептилии приняли бы ее за свою, бизнесвумен добавила базовый топ с вырезом каре (из собственной линейки Skims, конечно же).