Жаркая битва: Белла Хадид померилась «хищными» брюками с самой Ким Кардашьян
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Хадид посетила показ новой мужской коллекции Christian Dior, для которого приберегла особо опасный образ. В главных ролях — взрывные кожаные клеши со змеиным принтом травянисто-зеленого цвета, которым вторит брутальный кейс. Сбалансировать look модель взялась с помощью черного топа на одно плечо, лодочек на запредельно высоких шпильках и остромодных очков с грубой цепью на дужках.
Подобный образ мы уже видели на Ким Кардашьян, когда она открывала поп-ап магазин своего бьюти-бренда. К брюкам, в которых рептилии приняли бы ее за свою, бизнесвумен добавила базовый топ с вырезом каре (из собственной линейки Skims, конечно же).
Фото: Eastnews
Самые смелые выходы Ким Кардашьян мы собрали в один гид по стилю. Какие из образов стали самыми обсуждаемыми — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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