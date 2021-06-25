passion.ru

Жаркая битва: Белла Хадид померилась «хищными» брюками с самой Ким Кардашьян

Белла Хадид замахнулась на победу в модном баттле с самой Ким Кардашьян. Модель продолжает волновать улицы Парижа и демонстрировать трофеи, которые захватила с собой в багаже. Travel-капсула впечатляет: недавно в ход пошел винтажный топ Jean Paul Gaultier, удерживающий бюст на «честном слове», а теперь — экстремально стильные кожаные брюки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Хадид посетила показ новой мужской коллекции Christian Dior, для которого приберегла особо опасный образ. В главных ролях — взрывные кожаные клеши со змеиным принтом травянисто-зеленого цвета, которым вторит брутальный кейс. Сбалансировать look модель взялась с помощью черного топа на одно плечо, лодочек на запредельно высоких шпильках и остромодных очков с грубой цепью на дужках.

Подобный образ мы уже видели на Ким Кардашьян, когда она открывала поп-ап магазин своего бьюти-бренда. К брюкам, в которых рептилии приняли бы ее за свою, бизнесвумен добавила базовый топ с вырезом каре (из собственной линейки Skims, конечно же).

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Самые смелые выходы Ким Кардашьян мы собрали в один гид по стилю. Какие из образов стали самыми обсуждаемыми — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!