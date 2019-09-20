«Жар-птица в печали»: Рената Литвинова в платье из перьев показала драматичный образ

Фото в Instagram Литвинова сопроводила неоднозначным комментарием: «Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их». На ней – платье из белоснежных перьев с лифом на одно плечо и роскошным шлейфом. Модель была представлена в осенней коллекции американского бренда Oscar de la Renta. Look актрисы дополнили лаконичные босоножки цвета металлик на шпильке.

Фолловеры нашли образ загадочным и даже драматичным. «Дива!», «Жар-птица в печали», «На ангела похожа грустного, надломленного» – пишут в комментариях.