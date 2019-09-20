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«Жар-птица в печали»: Рената Литвинова в платье из перьев показала драматичный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Рената Литвинова примеряет на себя самые разнообразные образы не только в кино, но и в жизни. В одной из последних публикаций 52-летняя актриса позировала в наряде, полностью отделанном перьями.

Фото в Instagram Литвинова сопроводила неоднозначным комментарием: «Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их». На ней – платье из белоснежных перьев с лифом на одно плечо и роскошным шлейфом. Модель была представлена в осенней коллекции американского бренда Oscar de la Renta. Look актрисы дополнили лаконичные босоножки цвета металлик на шпильке.

Фолловеры нашли образ загадочным и даже драматичным. «Дива!», «Жар-птица в печали», «На ангела похожа грустного, надломленного» – пишут в комментариях.

А тем временем в этом же платье позирует и 61-летняя Шерон Стоун в новой съемке для глянцевого журнала. В своем аккаунте звезда поделилась зажигательным танцем – об этом читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Vogue. com, Instagram

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