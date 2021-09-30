Миддлтон и Байден нарядились в ультрафиолет: голосуйте, кто круче

Насыщенного сиреневого цвета в гардеробах монарших особ и первых леди и правда много. Помимо того, что он символизирует принадлежность к королевской семье, он также является знаковым для движения суфражисток. Неудивительно, что на инаугурацию Джо Байдена многие дамы (во главе с Камалой Харрис) были одеты именно в фиолетовый. Часто его носит и Джилл Байден — у первой леди даже есть костюм-фаворит, который она надевает на важные мероприятия.