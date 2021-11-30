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Зендая появилась в платье-«скелете», которому больше 20 лет
Конец ноября ознаменовался новой волной светской жизни (а не того, о чем вы успели подумать). В Нью-Йорке вручали премию за заслуги в независимом кино, в Лондоне — награждали The Fashion Awards, а в Париже, в театре Шатле, отмечали «Золотой мяч». Последний, кстати, снова отхватил Лионель Месси — в седьмой раз. Однако внимание публики было приковано не только к именитым красавцам-футболистам и их заслугам в спорте. Как всегда роскошно выглядела Зендая.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Dpa
Актриса больше не скрывает свой роман с коллегой по съемочной площадке Томом Холландом — на мероприятии они впервые появились вместе. Зендая продолжает удивлять образами: на этот раз звезда вооружилась минималистичным, на первый взгляд, платьем Roberto Cavalli. А затем повернулась к камерам спиной и показала экстремальный разрез с декором в виде золотого позвоночника. Новое — хорошо забытое старое, однако, этот наряд из коллекции 2000 года трудно не запомнить.
Фото: Globallook
Не так давно Зендая демонстрировала модные латы от Loewe, повторяющие контуры женского тела. Подобные, но от Schiaparelli, некогда примеряла Рената Литвинова. Голосуйте за самый яркий образ в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews