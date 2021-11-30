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Зендая появилась в платье-«скелете», которому больше 20 лет

Конец ноября ознаменовался новой волной светской жизни (а не того, о чем вы успели подумать). В Нью-Йорке вручали премию за заслуги в независимом кино, в Лондоне — награждали The Fashion Awards, а в Париже, в театре Шатле, отмечали «Золотой мяч». Последний, кстати, снова отхватил Лионель Месси — в седьмой раз. Однако внимание публики было приковано не только к именитым красавцам-футболистам и их заслугам в спорте. Как всегда роскошно выглядела Зендая.