Заворотнюк и Клюкина померились жакетами цвета конфет: выбираем, кто ярче

Oversize-жакеты в моде уже не первый сезон. Суперфункциональным предметом гардероба в разных вариациях обзавелись многие звезды и миксуют их с доброй половиной своих образов. На этот раз модный баттл с блейзером цвета фуксии в главной роли устроили Анна Заворотнюк и финалистка «Холостяка» Дарья Клюкина.