passion.ru

Заворотнюк и Клюкина померились жакетами цвета конфет: выбираем, кто ярче

Reload
1 / 10

Дарья Клюкина

Фото: Instagram @klyukina_d

Oversize-жакеты в моде уже не первый сезон. Суперфункциональным предметом гардероба в разных вариациях обзавелись многие звезды и миксуют их с доброй половиной своих образов. На этот раз модный баттл с блейзером цвета фуксии в главной роли устроили Анна Заворотнюк и финалистка «Холостяка» Дарья Клюкина.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна составила расслабленный casual-образ с базовыми джинсами и молочно-белой водолазкой, а разбавила его конфетно-розовым жакетом. Посоревновалась с ней за лучший look модель Дарья Клюкина. Она блеснула брутальным аутфитом, составленном вокруг блейзера амарантового цвета. Сочетание голливудских волн на одну сторону и ультратрендовых узких очков сделали образ еще более дерзким.

Кому яркая деталь идет больше — решать вам!

Анна Заворотнюк / Instagram @a_zavorotnyuk

Совсем недавно мы писали про один из самых горячих трендов этого года — бра-«шторки» из 2000-х. Как стильно сочетать бикини с повседневными образами показали Хейли Бибер, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и другие знаменитости. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @a_zavorotnyuk / @klyukina_d

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!