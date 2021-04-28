Заворотнюк и Клюкина померились жакетами цвета конфет: выбираем, кто ярче
Фото: Instagram @klyukina_d
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна составила расслабленный casual-образ с базовыми джинсами и молочно-белой водолазкой, а разбавила его конфетно-розовым жакетом. Посоревновалась с ней за лучший look модель Дарья Клюкина. Она блеснула брутальным аутфитом, составленном вокруг блейзера амарантового цвета. Сочетание голливудских волн на одну сторону и ультратрендовых узких очков сделали образ еще более дерзким.
Кому яркая деталь идет больше — решать вам!
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Фото: Instagram @a_zavorotnyuk / @klyukina_d
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