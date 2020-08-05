Кейт Миддлтон обыграла прошлогоднее платье «туфлями Золушки» и восхитила поклонников
Фото: Globallook
Миддлтон взяла курс на осознанность в шопинге, поэтому часто дает новую жизнь старым вещам из своего гардероба. На этот раз герцогиня показала, как обыграть прошлогоднее платье и мгновенно освежить образ. В этом наряде от бренда Suzannah она уже блистала на Уимблдонском чемпионате в 2019 году. Тогда он был дополнен лодочками из черной замши на устойчивом блочном каблуке, черным поясом, брошью-бантом и миниатюрной плетеной сумкой с черным кантом.
Фото: GettyImages
Во время последнего визита Кейт решила использовать принципиально новый подход, оставив кипенно-белый цвет в главной роли. Миди-платье а-ля винтаж с рукавами-фонариками и контрастными пуговицами королевская особа разбавила акцентными серебристыми «туфлями Золушки» от Tabitha Simons, усыпанными мерцающими кристаллами. Завершила look защитная маска с нежным цветочным принтом. Образ герцогини восхитил поклонников и вдохновил на многочисленные комплименты. «Когда-нибудь она станет чудесной королевой!», «Выглядит прекрасно даже в маске», «Герцогиня продолжает блистать!», «Невероятно красивая» — пишут в комментариях к публикации в Instagram.
Фото: Globallook
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