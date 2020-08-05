Кейт Миддлтон обыграла прошлогоднее платье «туфлями Золушки» и восхитила поклонников

Миддлтон взяла курс на осознанность в шопинге, поэтому часто дает новую жизнь старым вещам из своего гардероба. На этот раз герцогиня показала, как обыграть прошлогоднее платье и мгновенно освежить образ. В этом наряде от бренда Suzannah она уже блистала на Уимблдонском чемпионате в 2019 году. Тогда он был дополнен лодочками из черной замши на устойчивом блочном каблуке, черным поясом, брошью-бантом и миниатюрной плетеной сумкой с черным кантом.