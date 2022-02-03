Сияющая Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили с детьми: как прошла премьера сериала «Номинация»
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Надежда Михалкова к 35 годам снялась в 42 фильмах, причем играть она начала с раннего детства. И теперь наследница знаменитого режиссера Никиты Михалкова и сама созрела до того, чтобы занять главное кресло на съемочной площадке.
Посмотреть сериал «Номинация» можно с 7 февраля в онлайн-кинотеатре OKKO, а в «Художественном» при аншлаге представили премьерный эпизод.
На красной дорожке фотографам позировала главная персона вечера Надежда Михалкова, неустанно принимавшая цветы и поздравления, ее сестра и исполнительница одной из ролей Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков, Владимир Мишуков (все они сыграли в сериале), а также звездные гости Диана Арбенина с мамой, Оксана Акиньшина, Татьяна Михалкова в окружении красавиц-внучек, Джаник Файзиев, Арина Шарапова, Антон и Дарья Златопольские и другие известные персоны.
Поздравить экс-супругу приехал и режиссер Резо Гигинеишвили. В кинотеатре он появился в сопровождении общих с Надеждой детей Ниной и Иваном. После развода Гигинеишвили и Михалкова сумели наладить ровные отношения ради сына и дочери и теперь поддерживают друг друга.
Диана Арбенина, написавшая саундтреки к фильму, появилась на премьере со своей невероятно молодо выглядящей мамой. Обе они для вечера в кино выбрали одежду в стиле casual. И пока певица позировала десяткам фотографов, ее мама заметно мило стеснялась.
Сериал «Номинация» рассказывает о девушке Вере, родившейся в знаменитой кинематографической семье. У нее не самая лучшая репутация в тусовке, и чтобы хоть как-то сохранить ее, она берется за халтурный проект — начинает снимать фильм, который внезапно становится для нее судьбоносным.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru