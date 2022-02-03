Сияющая Надежда Михалкова, Резо Гигинеишвили с детьми: как прошла премьера сериала «Номинация»

Надежда Михалкова к 35 годам снялась в 42 фильмах, причем играть она начала с раннего детства. И теперь наследница знаменитого режиссера Никиты Михалкова и сама созрела до того, чтобы занять главное кресло на съемочной площадке.

Посмотреть сериал «Номинация» можно с 7 февраля в онлайн-кинотеатре OKKO, а в «Художественном» при аншлаге представили премьерный эпизод.

На красной дорожке фотографам позировала главная персона вечера Надежда Михалкова, неустанно принимавшая цветы и поздравления, ее сестра и исполнительница одной из ролей Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков, Владимир Мишуков (все они сыграли в сериале), а также звездные гости Диана Арбенина с мамой, Оксана Акиньшина, Татьяна Михалкова в окружении красавиц-внучек, Джаник Файзиев, Арина Шарапова, Антон и Дарья Златопольские и другие известные персоны.