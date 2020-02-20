В 2018 году Лонгория впервые стала мамой, а уже сейчас без стеснения позирует в бикини и одежде по фигуре. В одной из последних публикаций в Instagram звезда поделилась стильным образом, построенным вокруг маленького черного платья экстремально короткой длины. Наряд поставил акцент на аппетитные формы актрисы и четко очертил силуэт. Аутфит дополнен лаконичными ботильонами с острым носком и запредельно высокими шпильками. Родив первенца, Ева Лонгория перестала уделять внимание диетам и подсчету калорий. Актриса предпочитает наслаждаться жизнью, вкусными блюдами и счастливыми моментами, проведенными с семьей. О других звездах, которые заметно набрали вес, читайте на Passion.ru. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!