Заметно постройневшая Жасмин похвасталась фигурой в кожаных брюках

Черный — сам по себе изящный и самодостаточный цвет. Но как сделать темный наряд более эффектным? Певица Жасмин знает ответ, ведь она точно не уступает в модных вопросах многим инфлюенсерам.

Для своего нового образа звезда выбрала черную водолазку и кожаные брюки с завышенной талией. На примере Жасмин, мы в очередной раз убеждаемся, что брутальные текстуры — стопроцентный тренд сезона.