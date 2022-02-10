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Заметно постройневшая Жасмин похвасталась фигурой в кожаных брюках

Певица Жасмин продемонстрировала стройную фигуру и новый образ. Звезда умеет добавить любому, даже самому простому наряду, остроты и стиля. Жасмин показала ультрамодную алую куртку и главный тренд сезона — кожаные брюки. Учимся у певицы, что носить этой весной!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Черный — сам по себе изящный и самодостаточный цвет. Но как сделать темный наряд более эффектным? Певица Жасмин знает ответ, ведь она точно не уступает в модных вопросах многим инфлюенсерам.

Для своего нового образа звезда выбрала черную водолазку и кожаные брюки с завышенной талией. На примере Жасмин, мы в очередной раз убеждаемся, что брутальные текстуры — стопроцентный тренд сезона.

Но главная фишка наряда — мегастильная джинсовая куртка цвета спелой клубники — предмет охоты и зависти многих модниц. Певица дополнила аутфит мини-сумочкой с серебряной фурнитурой и массивными сапогами на шнуровке. Образ завершили классические серьги-кольца.

Подписчики знаменитости уже успели отметить ее стильный наряд, поддержав певицу в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что звездные подруги Жасмин, Алсу и Зара появились на юбилее Льва Лещенко в одинаковых платьях. Подробнее читайте в материале Passion.ru

Фото: Instagram @jasmin

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