Заметно постройневшая Жасмин похвасталась фигурой в кожаных брюках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Черный — сам по себе изящный и самодостаточный цвет. Но как сделать темный наряд более эффектным? Певица Жасмин знает ответ, ведь она точно не уступает в модных вопросах многим инфлюенсерам.
Для своего нового образа звезда выбрала черную водолазку и кожаные брюки с завышенной талией. На примере Жасмин, мы в очередной раз убеждаемся, что брутальные текстуры — стопроцентный тренд сезона.
Но главная фишка наряда — мегастильная джинсовая куртка цвета спелой клубники — предмет охоты и зависти многих модниц. Певица дополнила аутфит мини-сумочкой с серебряной фурнитурой и массивными сапогами на шнуровке. Образ завершили классические серьги-кольца.
Подписчики знаменитости уже успели отметить ее стильный наряд, поддержав певицу в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что звездные подруги Жасмин, Алсу и Зара появились на юбилее Льва Лещенко в одинаковых платьях. Подробнее читайте в материале Passion.ru
Фото: Instagram @jasmin