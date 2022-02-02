Девочки, не ссорьтесь! Жасмин, Алсу и Зара вышли в свет в одинаковых платьях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Алсу, Жасмин и Зара порадовали поклонников ярким совместным выходом. Для выступления в честь 80-летия Льва Лещенко артистки выбрали похожие сверкающие платья с эффектными разрезами от бедра. Яркие наряды звездные подруги подобрали по мотивам российского триколора. Алсу выбрала образ в серебряных тонах, Жасмин — в сияюще-синих, а Зара — в жгуче-алых.
Каждый из аутфитов знаменитости дополнили акцентными серьгами и туфлями современных Золушек — мерцающих и на головокружительных шпильках. Певицы вместе поздравили Льва Валерьяновича с юбилеем и исполнили песню для знаменитого именинника.
Ослепительным кристаллами сейчас трудно удивить, но звезды пошли дальше и ввели новый тренд — «мокрые» платья. Ранее мы обсуждали и показывали самые эффектные выходы знаменитостей в них. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @zara_music / @alsou_a / @jasmin