Девочки, не ссорьтесь! Жасмин, Алсу и Зара вышли в свет в одинаковых платьях

Алсу, Жасмин и Зара порадовали поклонников ярким совместным выходом. Для выступления в честь 80-летия Льва Лещенко артистки выбрали похожие сверкающие платья с эффектными разрезами от бедра. Яркие наряды звездные подруги подобрали по мотивам российского триколора. Алсу выбрала образ в серебряных тонах, Жасмин — в сияюще-синих, а Зара — в жгуче-алых.

Каждый из аутфитов знаменитости дополнили акцентными серьгами и туфлями современных Золушек — мерцающих и на головокружительных шпильках. Певицы вместе поздравили Льва Валерьяновича с юбилеем и исполнили песню для знаменитого именинника.