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Заметно постройневшая Виктория Дайнеко примерила купальник за 34 тысячи рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram Виктории Дайнеко

Дорогие купальники понравились не всем подписчикам блога Виктории Дайнеко.

В последнее время Виктория Дайнеко заметно постройнела и в связи с этим решила приобрести купальник. За советом певица обратилась к подписчикам: «Не, ну все-таки давайте выберем уже купальник? Первый или второй?»

Мнения разделились: большинство поклонников выбрали один из предложенных вариантов, но некоторым категорически не понравился выбор звезды. «Никакой», «Не вижу особой разницы», «Оба неудачные», «Ни о чем», «Оба не очень((( грудь некрасиво выглядит», «Сборочки на бюсте по моему мнению приплющивают грудь... надо другой формы бюстик», «Из этих никакой, лучше другую модельку присмотреть», «Правда лучше модель глянуть другую», «Это купальник?)», — комментируют они.

В том, что на фото — именно купальники, подтверждает сайт бренда, где первый купальник стоит 33800 рублей (12800 за трусики и 21000 за бюстгальтер), а второй — 31800 рублей (15900 за «низ» и столько же за «верх»).

А какой выбрали бы вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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