Заметно похудевшая Кристина Агилера произвела фурор в платье из кожи

Агилера примерила аутфит в духе Тринити, девушки-хакера из «Матрицы». Облегающее платье из кожи антрацитового цвета яркой блондинке к лицу не меньше, чем героине научно-фантастического боевика сестер Вачовски. Поддержали настроение образа эффектные круглые очки с деталями цвета металлик и эффектное кольцо в форме змеи, обвивающей палец. Волосы певицы собраны и гладко уложены, а дерзости образу добавил мейкап с кошачьими стрелками и подчеркнутыми ресницами.