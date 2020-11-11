Заметно похудевшая Кристина Агилера произвела фурор в платье из кожи
Фото: Instagram @xtina
Агилера примерила аутфит в духе Тринити, девушки-хакера из «Матрицы». Облегающее платье из кожи антрацитового цвета яркой блондинке к лицу не меньше, чем героине научно-фантастического боевика сестер Вачовски. Поддержали настроение образа эффектные круглые очки с деталями цвета металлик и эффектное кольцо в форме змеи, обвивающей палец. Волосы певицы собраны и гладко уложены, а дерзости образу добавил мейкап с кошачьими стрелками и подчеркнутыми ресницами.
Поклонники не сдерживали эмоций и осыпали любимую исполнительницу комплиментами. «Кошачий взгляд! Великолепна!», «Королева Матрицы», «Нет слов описать, насколько вы красивы!», «Тринити!», «Очень похудела» — пишут в комментариях. Вспомним, как изменился стиль Кристины Агилеры за последние 20 лет — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Instagram @xtina
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