Задумавшая затмить невесту подружка закатила истерику из-за платья

Не поделила некогда дружная компания платья, которые были выбраны для церемонии — одинакового цвета, но с разными лифами. Двоим наряды были по душе, а вот с третьей пришлось несладко — подружка закатила истерику. Наряд не оправдал ожидания, так как она хотела нечто облегающее, с глубоким декольте и «опасными» разрезами. «Подобранный мною вариант был таким, но со вставкой из сетки снизу. Я попросила у нее фото моделей, которые нравятся, и все они не подходили под стилистику моей церемонии» — комментирует невеста.

Девушка признается, что эта часть подготовки выдалась самой сложной, потому что подруга была недовольна абсолютно всем. «Мне надоело, и я сказала, что она должна надеть то, что я выбрала изначально. Она согласилась, а через 9 часов снова написала, что попросит мою бабушку его переделать — убрать сетку, сделать вырез глубже (хотя куда уже глубже)» — продолжает героиня торжества. На этом свадебная драма не закончилась. Подруга отказалась идти в салон красоты, потому что там работал ее экс-бойфренд, с которым она встречалась 9 лет назад. «Тогда я взорвалась окончательно. Сказала ей, что это мой день, и что ей не обязательно быть моей подружкой. Пускай сидит среди гостей. Но не тут-то было! Ее мама и друзья сказали, что я настоящий свадебный монстр» — возмущается невеста.