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В черном списке: невеста вынудила подругу продать свое платье и не приходить на свадьбу

Вместо списка приглашенных на свадьбу девушка оказалась в черном списке. Спонтанное решение, переросшее в конфликт, вынудило ее продать платье подружки невесты и отказаться от приглашения.

За несколько дней до свадьбы у девушки случился выкидыш, из-за чего невеста изменила свой выбор подружки на церемонии, как сообщает The Sun. Поэтому она вычеркнула ее из числа гостей без лишних объяснений.

Девушка опубликовала пост с фотографиями синего платья-макси с открытой спиной и лифом-халтером на завязках. Наряд был абсолютно новым, с биркой из магазина. В тексте публикации она подробно описала причину, по которой хочет продать его. «Синее платье подружки невесты. Новое, с бирками. Есть пакет из магазина. Покупалось за £125 (около 10 000 рублей , — прим. ред.). Из-за того, что я потеряла ребенка накануне свадьбы, меня молча вычеркнули из списка гостей и лишили возможности сопровождать невесту» – написала девушка.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming

Пользователи Сети обвинили невесту в том, что она не поддержала подругу в трудную минуту. «Мой единственный совет этой девушке – больше никогда не разговаривать с такой подругой», «Она потеряла ребенка, а ее «любящая» подруга даже не поддержала ее», «Хочется собрать деньги с другими пользователями и отдать их этой девушке» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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