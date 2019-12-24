В черном списке: невеста вынудила подругу продать свое платье и не приходить на свадьбу

Девушка опубликовала пост с фотографиями синего платья-макси с открытой спиной и лифом-халтером на завязках. Наряд был абсолютно новым, с биркой из магазина. В тексте публикации она подробно описала причину, по которой хочет продать его. «Синее платье подружки невесты. Новое, с бирками. Есть пакет из магазина. Покупалось за £125 (около 10 000 рублей , — прим. ред.). Из-за того, что я потеряла ребенка накануне свадьбы, меня молча вычеркнули из списка гостей и лишили возможности сопровождать невесту» – написала девушка.