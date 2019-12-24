В черном списке: невеста вынудила подругу продать свое платье и не приходить на свадьбу
За несколько дней до свадьбы у девушки случился выкидыш, из-за чего невеста изменила свой выбор подружки на церемонии, как сообщает The Sun. Поэтому она вычеркнула ее из числа гостей без лишних объяснений.
Девушка опубликовала пост с фотографиями синего платья-макси с открытой спиной и лифом-халтером на завязках. Наряд был абсолютно новым, с биркой из магазина. В тексте публикации она подробно описала причину, по которой хочет продать его. «Синее платье подружки невесты. Новое, с бирками. Есть пакет из магазина. Покупалось за £125 (около 10 000 рублей , — прим. ред.). Из-за того, что я потеряла ребенка накануне свадьбы, меня молча вычеркнули из списка гостей и лишили возможности сопровождать невесту» – написала девушка.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming
Пользователи Сети обвинили невесту в том, что она не поддержала подругу в трудную минуту. «Мой единственный совет этой девушке – больше никогда не разговаривать с такой подругой», «Она потеряла ребенка, а ее «любящая» подруга даже не поддержала ее», «Хочется собрать деньги с другими пользователями и отдать их этой девушке» – пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!