Забытые в самолете панталоны Елизаветы II оценили в миллион рублей

Некоторые детали королевского гардероба принято скрывать, и для этого монаршие особы используют хитрые уловки. К чему прибегает Кейт Миддлтон, чтобы белье не было видно под одеждой — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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