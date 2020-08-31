Забытые в самолете панталоны Елизаветы II оценили в миллион рублей
Победительницей стала Ее Величество Елизавета II, которая забыла свои трусы с вышитыми инициалами на борту самолета. Королевский рейс в Чили в далеком 1968 году обернулся удачей для пилота, который нашел столь личную деталь будуарного гардероба. Правда, отдал он ее своему другу из Венгрии, который ушел из жизни в 2010 году. Тогда члены его семьи обнаружили панталоны с гербом среди его личных вещей и выставили их на онлайн-аукцион. Битва ставок за королевские трусы достигла предела, и лот был продан за £11 390 (около 1 120 000 рублей), сообщает The Sun.
Фото: Globallook
А вот нижнее белье королевы Виктории, датируемое XIX веком, оценили гораздо скромнее. Монаршие панталоны с талией 112 сантиметров оценили всего в £1000 (около 98 000 рублей). Любопытная деталь: трусы специально были сделаны с прорезью для удобства при посещении дамской комнаты.
Некоторые детали королевского гардероба принято скрывать, и для этого монаршие особы используют хитрые уловки. К чему прибегает Кейт Миддлтон, чтобы белье не было видно под одеждой — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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