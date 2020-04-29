Уловки герцогини: раскрыт секрет «невидимого» белья Кейт Миддлтон
Фото: Dpa
Секрет герцогини был раскрыт королевским экспертом по этикету. Чтобы каждый образ был безупречным монаршая особа тщательно подходит к выбору нижнего белья. Эксперт подчеркивает: «Нижнее белье, в частности бюстгальтер, — очень интимные вещи. Поэтому выставлять их напоказ для членов королевской семьи — непозволительно».
Существует несколько хитростей. Первая — конструкция, в которой бюстгальтер фактически вшивается в одежду. Вторая — боди без бретелей с застежками снизу, которые создают эффект «второй кожи», цитирует слова специалиста The Sun. Такую деталь можно подобрать под тон кожи, а ее эластичный материал плотно прилегает к телу — настолько, что его не видно даже под облегающим трикотажным платьем. Это же касается и трусов — бесшовные технологии и специальные материалы позволяют избежать любых конфузов и при этом сохранить комфорт.
Один из самых простых способов оставить нижнее белье незамеченным — вовсе не надевать его. О звездах, которые предпочитают выходить на публику без бра, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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