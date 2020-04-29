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Уловки герцогини: раскрыт секрет «невидимого» белья Кейт Миддлтон

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Фото: Dpa

Кейт Миддлтон не раз подтверждала свой статус иконы стиля, не уступая место даже Меган Маркл, названной самой влиятельной женщиной в индустрии моды. 38-летняя герцогиня Кембриджская старается следовать королевскому протоколу и соблюдать дресс-код даже в самых мелких деталях. Таких, как нижнее белье, которое носит Миддлтон.

Секрет герцогини был раскрыт королевским экспертом по этикету. Чтобы каждый образ был безупречным монаршая особа тщательно подходит к выбору нижнего белья. Эксперт подчеркивает: «Нижнее белье, в частности бюстгальтер, — очень интимные вещи. Поэтому выставлять их напоказ для членов королевской семьи — непозволительно».

Существует несколько хитростей. Первая — конструкция, в которой бюстгальтер фактически вшивается в одежду. Вторая — боди без бретелей с застежками снизу, которые создают эффект «второй кожи», цитирует слова специалиста The Sun. Такую деталь можно подобрать под тон кожи, а ее эластичный материал плотно прилегает к телу — настолько, что его не видно даже под облегающим трикотажным платьем. Это же касается и трусов — бесшовные технологии и специальные материалы позволяют избежать любых конфузов и при этом сохранить комфорт.

Один из самых простых способов оставить нижнее белье незамеченным — вовсе не надевать его. О звездах, которые предпочитают выходить на публику без бра, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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