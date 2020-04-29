Уловки герцогини: раскрыт секрет «невидимого» белья Кейт Миддлтон

Один из самых простых способов оставить нижнее белье незамеченным — вовсе не надевать его. О звездах, которые предпочитают выходить на публику без бра, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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