Забыла юбку? Тодоренко пришла на премьеру мультфильма в ультрамини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Певец пригласил своего отца, Михаила Топалова, сестру Анну и племянницу. Однако ярче всех сияла супруга. Регина Тодоренко нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног. Ведущая выбрала эффектный костюм-двойку на основе «плечистого» блейзера, под которым прятались крошечные, едва заметные шорты.
Точеным ногам молодой мамы остается только позавидовать. Причем не только их стройности, но и остромодным сатиновым слингбэкам The Attico, за которые бренд просит 720 долларов (около 53 500 рублей).
Кто снова был в своем репертуаре, так это Филипп Киркоров. Поп-король нарядился в Louis Vuitton с головы до ног, и на свой образ спустил сумму с шестью нулями. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @reginatodorenko / Passion.ru