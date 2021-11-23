Забыла юбку? Тодоренко пришла на премьеру мультфильма в ультрамини

Певец пригласил своего отца, Михаила Топалова, сестру Анну и племянницу. Однако ярче всех сияла супруга. Регина Тодоренко нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног. Ведущая выбрала эффектный костюм-двойку на основе «плечистого» блейзера, под которым прятались крошечные, едва заметные шорты.

Точеным ногам молодой мамы остается только позавидовать. Причем не только их стройности, но и остромодным сатиновым слингбэкам The Attico, за которые бренд просит 720 долларов (около 53 500 рублей).