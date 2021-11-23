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Забыла юбку? Тодоренко пришла на премьеру мультфильма в ультрамини

Москва не спит: только отгремела премия «Женщина года», как звезды уже примчались на премьеру мультфильма «Энканто» — новой работы студии Disney. И увидели ее в числе первых селебрити и их дети: на красной дорожке концертного зала «Зарядье» собрались Филипп Киркоров, Эвелина Бледанс, Анна Цуканова-Котт, Шура Би-2 и другие. Среди гостей отметились Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые взяли с собой не только 3-летнего сына, но и мощную группу поддержки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко с сыном

Фото: Instagram @reginatodorenko

Певец пригласил своего отца, Михаила Топалова, сестру Анну и племянницу. Однако ярче всех сияла супруга. Регина Тодоренко нарядилась в цвет жгучего перца с головы до ног. Ведущая выбрала эффектный костюм-двойку на основе «плечистого» блейзера, под которым прятались крошечные, едва заметные шорты.

Точеным ногам молодой мамы остается только позавидовать. Причем не только их стройности, но и остромодным сатиновым слингбэкам The Attico, за которые бренд просит 720 долларов (около 53 500 рублей).

Видео: Passion.ru

Кто снова был в своем репертуаре, так это Филипп Киркоров. Поп-король нарядился в Louis Vuitton с головы до ног, и на свой образ спустил сумму с шестью нулями. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @reginatodorenko / Passion.ru

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