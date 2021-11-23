Киркоров в образе за 940 000 рублей вместе с детьми появился на премьере мультфильма
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
54-летний исполнитель хита «Зайка моя» славится своей любовью к экстравагантным, ярким и дорогим, во всех планах, образами. Своему пристрастию Филипп Киркоров не стал изменять и на светском показе мультфильма, на который привел своих детей — 9-летних Аллу-Марию и Мартина. На этот раз выбор певца пал на французский модный дом Louis Vuitton. Филлип Киркоров полностью облачился в вещи от именитого бренда. Куртка в стиле миллитари, сумка-мессенджер, кроссовки, брюки карго и шаль от LV обошлись народному артисту РФ в 940 000 рублей.
Своих детей Киркоров тоже с ранней юности старается приучить одеваться со вкусом. Алла-Мария и Мартин также не отстают от своего звездного родителя. Однако, они в отличии от папы предпочли для своих образов другой именитый бренд — выбор наследников Киркорова пал на Gucci. Девочка облачилась в в розовый костюмчик и массивные кроссовки, накинув через плечо сумку с цветочной вставкой, дополнив образ вплетенными в косички цветными прядями, а Мартин выбрал наиболее повседневный образ — белый лонгслив с принтом, кроссовки того же цвета и черные брюки.
Фото: Instagram, Global Look press