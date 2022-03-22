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Забыла юбку? Рената Литвинова похвасталась точеными ногами в ультрамини

Рената Литвинова — одна из самых стильных на звездном олимпе: даже ее повседневные образы выглядят максимально эффектно. При этом актриса не боится экспериментировать с аутфитами. В этот раз знаменитость выбрала образ в духе своей близкой подруги, певицы Земфиры. Режиссер продемонстрировала расслабленный и не менее стильный наряд на каждый день.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова и Земфира

Фото: Telegram @renatalitvinova

Рената Литвинова в любой ситуации выглядит изящно. Даже в свободном худи на несколько размеров больше.

Знаменитость примерила минималистичную oversize-толстовку любимого бренда Balenciaga с капюшоном. Наряд дополнили сапоги на маленьком каблуке и черная мини-юбка. Завершающие штрихи — несколько сияющих колец.

Земфира не изменяет себе. Певица выбирает образы в стиле гранж под стать своей яркой личности. Звезда примерила черный джемпер со множеством разрезов и джинсы в тон. Образ завершили темные кожаные сапоги.

Забыла юбку? Рената Литвинова похвасталась точеными ногами в ультрамини

Фото: Telegram @renatalitvinova

Рената Литвинова знает, как сделать любой образ утонченным. Ранее мы обсуждали выход актрисы в монструозных туфлях с «пальцами». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Telegram @renatalitvinova / Globallook

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