Забыла юбку? Рената Литвинова похвасталась точеными ногами в ультрамини

Рената Литвинова в любой ситуации выглядит изящно. Даже в свободном худи на несколько размеров больше.

Знаменитость примерила минималистичную oversize-толстовку любимого бренда Balenciaga с капюшоном. Наряд дополнили сапоги на маленьком каблуке и черная мини-юбка. Завершающие штрихи — несколько сияющих колец.

Земфира не изменяет себе. Певица выбирает образы в стиле гранж под стать своей яркой личности. Звезда примерила черный джемпер со множеством разрезов и джинсы в тон. Образ завершили темные кожаные сапоги.