Забыла юбку? Рената Литвинова похвасталась точеными ногами в ультрамини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Telegram @renatalitvinova
Рената Литвинова в любой ситуации выглядит изящно. Даже в свободном худи на несколько размеров больше.
Знаменитость примерила минималистичную oversize-толстовку любимого бренда Balenciaga с капюшоном. Наряд дополнили сапоги на маленьком каблуке и черная мини-юбка. Завершающие штрихи — несколько сияющих колец.
Земфира не изменяет себе. Певица выбирает образы в стиле гранж под стать своей яркой личности. Звезда примерила черный джемпер со множеством разрезов и джинсы в тон. Образ завершили темные кожаные сапоги.
Фото: Telegram @renatalitvinova
Рената Литвинова знает, как сделать любой образ утонченным. Ранее мы обсуждали выход актрисы в монструозных туфлях с «пальцами». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Telegram @renatalitvinova / Globallook