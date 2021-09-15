Забыла юбку? Мадонна примерила образ невесты с фатой и тесным корсетом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Стилисты постарались и собрали для Мадонны образ дерзкой невесты, будто только что сбежавшей от пластического хирурга под венец. В главной роли — белоснежная фата, опоясывающая овал лица, как бинт после круговой подтяжки. Вместо платья, конечно же, корсет — тесный, полупрозрачный, с бра по типу легендарных «пуль» Жана-Поля Готье, в котором Медж врывалась в девяностые. Не обошлось без колготок в сеточку и туфель, как у Марии-Антуанетты. Завершили образ многоярусные украшения, полупрозрачные перчатки и сумка с кричащей надписью от Comme des Garçons.
К слову, на премии MTV VMA звезды не ограничивали себя дресс-кодом и решили сражать наповал. Даже Мадонну было кому затмить. Так, Дженнифер Лопес вышла на сцену в микроюбке и без белья, а Меган Фокс пришла на сцену в абсолютно прозрачном платье, едва заметном на теле. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / GettyImages