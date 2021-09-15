Забыла юбку? Мадонна примерила образ невесты с фатой и тесным корсетом

Стилисты постарались и собрали для Мадонны образ дерзкой невесты, будто только что сбежавшей от пластического хирурга под венец. В главной роли — белоснежная фата, опоясывающая овал лица, как бинт после круговой подтяжки. Вместо платья, конечно же, корсет — тесный, полупрозрачный, с бра по типу легендарных «пуль» Жана-Поля Готье, в котором Медж врывалась в девяностые. Не обошлось без колготок в сеточку и туфель, как у Марии-Антуанетты. Завершили образ многоярусные украшения, полупрозрачные перчатки и сумка с кричащей надписью от Comme des Garçons.