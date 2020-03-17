Юлия Высоцкая: «Даже Алле Пугачевой никто не собирает образы на каждый день»

Passion.ru: Кто-то работает над вашим стилем в повседневной жизни?

Юлия Высоцкая: Для того чтобы кто-то профессионально работал над твоим стилем в повседневной жизни, надо быть, наверное, дивой или блогером, у которых вся деятельность сосредоточена на том, чтобы каждый день выглядеть каким-то специальным образом и тут же выкладывать фото для обсуждения в соцсетях. Думаю, даже Алле Борисовне Пугачевой никто не собирает образы на каждый день, она сама с этим справляется. Так что нет, я одеваюсь сама. И не только в повседневной жизни, но и для большинства съемок. Иногда бывают рекламные съемки, для которых заказчик просит либо определенный тон одежды, либо стиль, в этом случае привлекается стилист, чтобы были варианты и проще было найти компромисс между тем, что нужно заказчику, и тем, что подходит мне.

Passion.ru: А когда вы собираетесь на важное мероприятие или на красную дорожку, то обращаетесь к одному и тому же стилисту?

Ю.В.: Что касается красных дорожек, то здесь тоже пятьдесят на пятьдесят. Бывает, что из привезенного стилистом ничего не подходит, тогда срочно бежишь к своему гардеробу и пытаешься выудить что-то, в чем тебя не слишком много народа видело, а лучше — в чем вообще еще никто не видел!