Юлия Высоцкая: «Даже Алле Пугачевой никто не собирает образы на каждый день»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Кто-то работает над вашим стилем в повседневной жизни?
Юлия Высоцкая: Для того чтобы кто-то профессионально работал над твоим стилем в повседневной жизни, надо быть, наверное, дивой или блогером, у которых вся деятельность сосредоточена на том, чтобы каждый день выглядеть каким-то специальным образом и тут же выкладывать фото для обсуждения в соцсетях. Думаю, даже Алле Борисовне Пугачевой никто не собирает образы на каждый день, она сама с этим справляется. Так что нет, я одеваюсь сама. И не только в повседневной жизни, но и для большинства съемок. Иногда бывают рекламные съемки, для которых заказчик просит либо определенный тон одежды, либо стиль, в этом случае привлекается стилист, чтобы были варианты и проще было найти компромисс между тем, что нужно заказчику, и тем, что подходит мне.
Passion.ru: А когда вы собираетесь на важное мероприятие или на красную дорожку, то обращаетесь к одному и тому же стилисту?
Ю.В.: Что касается красных дорожек, то здесь тоже пятьдесят на пятьдесят. Бывает, что из привезенного стилистом ничего не подходит, тогда срочно бежишь к своему гардеробу и пытаешься выудить что-то, в чем тебя не слишком много народа видело, а лучше — в чем вообще еще никто не видел!
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Может ли шопинг поднять вам настроение или стать частью досуга?
Ю.В.: Шопинг для меня всегда элемент какого-то путешествия, или хорошего настроения, или приятной компании. Не могу себе представить, что еду на работу и по дороге захожу в магазин. Это другое состояние, я сосредоточена на работе. А шопинг — это часть моих каникул, il dolce far niente. Я бы сказала, что это в обратном порядке работает, — для шопинга уже должно быть определенное настроение, и поход в магазин это настроение может поддержать.
Passion.ru: Что придает вам больше уверенности: джинсы и кеды или платье и туфли на шпильке?
Ю.В.: Уверенность мне придает уместность. Если я выгляжу так, как нужно для конкретного момента, для конкретной ситуации, то я себя чувствую комфортно. Я могу прекрасно себя ощущать на шпильках при полном параде, и точно так же хорошо мне в джинсах и кедах. Думаю, на красной дорожке тоже могут быть джинсы и кеды, но тогда это манифест, который должен быть оправдан какой-то мыслью. У меня нет заготовленных шаблонов — если еду на дегустацию, то джинсы, если на лекцию, то строгое платье. Нет, все зависит от настроения сегодняшнего дня.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Можно ли чувствовать себя комфортно в любом образе и стоит ли к этому стремиться?
Ю.В.: Я считаю, что стремиться к этому просто необходимо. Если женщина чувствует себя комфортно, значит, она чувствует себя уверенно. Если она чувствует себя уверенно, значит, она выглядит на миллион! Не так важно, в какие бренды она одета, важно, что в ней есть внутреннее чувство свободы, а это всегда самое привлекательное.
Passion.ru: Стиль каких голливудских и российских звезд вам по душе, а какой, наоборот, не импонирует?
Ю.В.: Я склонна к сдержанности. Не может стиль в одежде быть главным в том, что есть в женщине или мужчине. Я далека от того, чтобы эпатировать своими нарядами, мне нравятся люди с похожей философией. На ум приходит Кейт Бланшетт и, если хотите, Кейт Мосс. Мосс, несмотря на то, что считалась и считается иконой стиля, вряд ли появится в каких-то ультрамодных вещах, которые в тренде, но ей не идут. Это всегда будет что-то, что делает ее привлекательной. И сама я далека от того, чтобы носить нечто суперактуальное ради поддержания тенденции, которая сменится через 3–4 месяца.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Вы всегда в прекрасной форме! Давно ли вы придерживаетесь системы питания, описанной в вашей новой книге «Перезагрузка»? Подойдет ли эта система тем, кто только начинает относиться к своему питанию и здоровью осознанно?
Ю.В.: Ничего сложного в книге «Перезагрузка» нет. Здесь удалось собрать в систему несколько принципов, которые помогают довольно быстро прийти в форму и перестроить обменные процессы организма. Именно поэтому система называется «Перезагрузка». Она помогает организму обрести новые принципы существования. Но это не единственный инструмент, который позволяет мне находиться в форме. Иногда я живу по этой системе, иногда нет, все зависит от фазы моей жизни. Периодически я использую более радикальные методы: интервальное голодание или серьезнейший детокс. Но потом я снова возвращаюсь к системе «Перезагрузка».
Passion.ru: Для вас место силы — это дом или какая-то географическая точка?
Ю.В.: Место силы для меня — это мои близкие. Если мои близкие рядом, я чувствую себя сильной, и это может быть где угодно, хоть на Луне!
Passion.ru: Идеальный отдых — на диване с книжкой или бегом к новым впечатлениям?
Ю.В.: Что касается отдыха, то я вряд ли выдержу больше двух дней на диване, даже с книжкой. Поэтому отдых — это путешествия, смена впечатлений или ретрит с отключением от неотложных дел, ну и, конечно же, друзья.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Повлияла ли атмосфера Биаррица на вашу коллекцию Ekonika by Julia Vysotskaya? В съемке все вещи из нее выглядят очень органично в обстановке этого города.
Ю.В.: Когда мы работали над этой коллекцией, то много думали о том, как сделать ее и удобной, и красивой. В этих двух качествах не должно было быть компромиссов. Когда пришло время делать съемку, я была в Биаррице и предложила снимать там — мне просто не хотелось уезжать от своих близких, я решила совместить приятное с полезным. Так случилось, что эта обувь хорошо вписалась в экстерьеры страны Басков. Это было счастливое совпадение, более того, я уверена, что и в Португалии, и в Сочи, и в Москве летом на веранде эта обувь будет выглядеть очень уместно!
Фото: архив пресс-службы
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