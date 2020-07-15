Юлия Меньшова блеснула в платье цвета морской волны и собрала комплименты

Фолловеры поддержали активную дискуссию, но не забыли о комплиментах. «Юля, какие необыкновенные фото! Природа и женщина — волшебство», «Слова, как всегда, мудрые, а фото — волшебные», «Вы великолепны», «Красавица!», «Юля, как вам идет этот цвет» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavmenshova / Ксения Засецкая

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