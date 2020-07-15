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Юлия Меньшова блеснула в платье цвета морской волны и собрала комплименты

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Юлия Меньшова

Фото: Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова прервала череду casual-образов своим появлением в Instagram в элегантном наряде. 50-летняя ведущая сменила привычные джинсы и футболку на платье-макси и собрала десятки комплиментов.

Меньшова позирует на фоне живописного природного пейзажа, пробираясь через речную воду в длинном платье. Легкий объем в рукавах, акцентный пояс на талии, мягкие шелковые драпировки и скромный верх компенсировал насыщенный и глубокий цвет морской волны, который играет бликами на глянцевой текстуре материала. На серии снимков Юлия кокетливо приподняла подол, слегка приоткрыв стройные ноги. Дополнили образ лесной нимфы крупные серьги, визуально вытянувшие линию шеи, и лаконичное ожерелье. Макияж телезвезды традиционно нюдовый, неброский, прическа — с пышным объемом.

Юлия Меньшова / Instagram @juliavmenshova / Фото: Ксения Засецкая

В тексте поста Юлия Меньшова привлекла внимание пользователей к проблеме взаимоотношения отцов и детей, а также рассказала, какой была в возрасте 15 – 20 лет. «Честно говоря, я бы ни за что не хотела снова вернуться в этот возраст. Потому что это было, пожалуй, самое трудное время моей жизни. Как же я была все время недовольна собой. Как себя не любила. Не принимала. Не ценила. И как же прессовала за каждую ошибку, которая, как тогда казалось, была катастрофической» — признается ведущая.

Фолловеры поддержали активную дискуссию, но не забыли о комплиментах. «Юля, какие необыкновенные фото! Природа и женщина — волшебство», «Слова, как всегда, мудрые, а фото — волшебные», «Вы великолепны», «Красавица!», «Юля, как вам идет этот цвет» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavmenshova / Ксения Засецкая

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