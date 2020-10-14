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Юлия Меньшова блеснула в эффектном платье цвета трюфеля и восхитила Сеть

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Юлия Меньшова

Фото: Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова прогулялась по парку и поделилась осенним настроением. 51-летняя актриса и телеведущая решила провожать последние (по прогнозам синоптиков) теплые дни в столице максимально стильно.

Меньшова опубликовала новое видео в Instagram, где забавляется с пожелтевшей листвой. Звезда ,как правило, появляется в джинсах и брюках, но некогда признавалась, что хотела бы иметь возможность носить платья чаще. Для прогулки Юлия выбрала элегантное платье-рубашку глубокого трюфельного цвета. Скромный верх, свободный силуэт в плиссированная юбка задали образу по-осеннему романтичное настроение. Дополнили наряд сапоги цвета капучино с широкими голенищами. Финальный штрих — крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.

Юлия Меньшова / Instagram @juliavmenshova

Видео Юлии Меньшовой собрало десятки комплиментов. «Какое красивое платье! Необыкновенно стильное», «Юля, вы очень органично вписываетесь в эту осень», «Красота, шарм, ум. Вы великолепны!», «Платье просто чудо», «Лучезарная!», «Ну какая же красотка!», «Осень вам к лицу» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @juliavmenshova

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