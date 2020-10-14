Юлия Меньшова блеснула в эффектном платье цвета трюфеля и восхитила Сеть

Меньшова опубликовала новое видео в Instagram, где забавляется с пожелтевшей листвой. Звезда ,как правило, появляется в джинсах и брюках, но некогда признавалась, что хотела бы иметь возможность носить платья чаще. Для прогулки Юлия выбрала элегантное платье-рубашку глубокого трюфельного цвета. Скромный верх, свободный силуэт в плиссированная юбка задали образу по-осеннему романтичное настроение. Дополнили наряд сапоги цвета капучино с широкими голенищами. Финальный штрих — крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.