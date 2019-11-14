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«Мой папа просил мою маму не носить брюки»: Меньшова рассказала о любви к платьям и показала элегантный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Юлия Меньшова поделилась новый элегантным образом в своем Instagram. Опубликовав селфи в эффектном платье, 50-летняя ведущая поделилась воспоминаниями из детства и призналась в том, что хотела бы носить джинсы реже.

На фото Меньшова позирует в длинном платье с асимметричным низом. Легкий объем в рукавах, V-образный вырез и струящаяся ткань в нем рифмуются с броским принтом колор-блок, в котором совместились сразу несколько цветов: нежный персиковый, насыщенный желтый, морской синий и ультрафиолет. Дополнен образ широким кожаным ремнем с массивной металлической пряжкой и туфлями с открытым носком.

Ведущая подняла вопрос о женственности и разности ощущений – в платьях и в брюках. «Как я люблю платья, но надеваю их так редко, что в моем гардеробе этой красоты – раз, два и обчёлся. Жизнь какая-то... всё чаще не для платья. Всё ж на бегу. В брюках куда удобнее. И с ними у меня – полный порядок, я бы даже сказала, изобилие. Всех видов и мастей. Но вот мой папа всегда просил мою маму не носить брюки. Они ему с юности казались неженственными. И мама, несмотря на очевидное удобство, сразу пошла ему навстречу. И приучилась раз и навсегда к юбкам, блузкам и платьям. И, честно признаться, это очень круто!» – поделилась Меньшова.

В активном обсуждении затронутой темы нашлось место для множества комплиментов, которые собрал образ Юлии. «Красота!», «Юля, вашу женственность ничего не испортит», «Юлечка, вам очень идут платья», «Ой, до чего же красиво!», «Прав ваш папа», «Красивое платье, супер», «Какая же вы красивая!», «Вам очень идет, надевайте чаще!» – восхищаются фолловеры.

Фото: Instagram

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