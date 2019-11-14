«Мой папа просил мою маму не носить брюки»: Меньшова рассказала о любви к платьям и показала элегантный образ

В активном обсуждении затронутой темы нашлось место для множества комплиментов, которые собрал образ Юлии. «Красота!», «Юля, вашу женственность ничего не испортит», «Юлечка, вам очень идут платья», «Ой, до чего же красиво!», «Прав ваш папа», «Красивое платье, супер», «Какая же вы красивая!», «Вам очень идет, надевайте чаще!» – восхищаются фолловеры.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!