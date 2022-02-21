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Юбка покинула чат: Клава Кока вышла в свет в ультрамини и «чулках» за 102 000 рублей

Клава Кока появилась на пресс-ланче «Русского Радио» #ПоюЛюбимоеНаРусском в новом необычном образе. Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» сделала выбор в пользу свободного блейзера, который она надела как платье, а также продемонстрировала стройные ноги в самых стильных сапогах сезона. Смотрим и обсуждаем новый образ певицы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Клава Кока

Фото: Пресс-служба

25-летняя Клава Кока продолжает волновать поклонников своими эффектными нарядами. В этот раз для своего появления на мероприятии «Русского Радио» исполнительница выбрала черный total look. Главная фишка аутфита — топ со шнуровкой. Поверх Клава надела кожаный oversize-блейзер вместо платья и подчеркнула талию тонким ремнем. Образ дополнила однотонная классическая мини-сумка.

Завершающая деталь образа и причина волнения всех модниц — ультрамодные сапоги-чулки из коллаборации Mugler x Jimmy Choo стоимостью 1165 евро (приблизительно 102 000 рублей).

Клава Кока любит и умеет удивлять. Ранее мы рассказывали, как звезда с королевским размахом отметила свой день рождения в прошлом году. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Пресс-служба / Instagram @klavacoca

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