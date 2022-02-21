Юбка покинула чат: Клава Кока вышла в свет в ультрамини и «чулках» за 102 000 рублей

25-летняя Клава Кока продолжает волновать поклонников своими эффектными нарядами. В этот раз для своего появления на мероприятии «Русского Радио» исполнительница выбрала черный total look. Главная фишка аутфита — топ со шнуровкой. Поверх Клава надела кожаный oversize-блейзер вместо платья и подчеркнула талию тонким ремнем. Образ дополнила однотонная классическая мини-сумка.

Завершающая деталь образа и причина волнения всех модниц — ультрамодные сапоги-чулки из коллаборации Mugler x Jimmy Choo стоимостью 1165 евро (приблизительно 102 000 рублей).