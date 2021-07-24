Клава Кока отметила 25-летие за 2 миллиона: Niletto в бассейне и танцы Седоковой с Биланом

Но это того стоило: приглашенные Анна Седокова, Егор Крид, Дима Билан, Iowa, Niletto и другие яркие селебрити остались в восторге, чем щедро делились в сторис своих Instagtam. Развлекали гости друг друга своим творчеством — Niletto танцевал, , отжимался и периодически окунался в бассейн, Клава пела свои хиты «Краш», «Покинула чат», а Дмитрий Билан исполнил «Невозможное возможно» и пожелал имениннице легко пройти испытание «медными трубами». На празднике были и родители девушки, которые во всем ее поддерживают.