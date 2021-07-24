Клава Кока отметила 25-летие за 2 миллиона: Niletto в бассейне и танцы Седоковой с Биланом
Популярная артистка громко отметила знаковую дату, девушке исполнилось 25 лет и по этому поводу она собрала всех близких на вечеринку у бассейна: организацию доверили агентству блогера Иды Галич. Как сообщает «Комсомольская Правда», праздник обошелся певице дорого — примерно в 2 миллиона рублей. В стоимость вошли аренда площадки, банкет, напитки, декор, гонорар агентству и праздничный салют.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @klavacoca
Но это того стоило: приглашенные Анна Седокова, Егор Крид, Дима Билан, Iowa, Niletto и другие яркие селебрити остались в восторге, чем щедро делились в сторис своих Instagtam. Развлекали гости друг друга своим творчеством — Niletto танцевал, , отжимался и периодически окунался в бассейн, Клава пела свои хиты «Краш», «Покинула чат», а Дмитрий Билан исполнил «Невозможное возможно» и пожелал имениннице легко пройти испытание «медными трубами». На празднике были и родители девушки, которые во всем ее поддерживают.
Для дня рождения Клава Кока выбрала эффектное мини-платье в модную клетку с акцентом на декольте и объемными рукавами, такой наряд позволил певице насладиться расслабленной атмосферой, выступить на сцене, обнять каждого костя, а в конце — щедро откусить первый кусочек многоярусного торта. С прической и макияжем именинница тоже постаралась. Волосы Клавы украсили разноцветные невидимки, а глаза – мерцающие стразы. Праздник удался — поэтому, Ида Галич, руководившая организацией, гордо шутит: «Проведу и оттанцую ваш день рождения. Дорого!».
Фото и видео: Instagram
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