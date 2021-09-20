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Яна Рудковская в крошечном платье Барби «зажгла» на борту джета

Яна Рудковская поставила яркую точку в конце отпуска в Турции. Бизнесвумен подготовилась к перелету из солнечной Антальи в пасмурную Москву, и на борт частного джета поднялась во всеоружии. В ход пошли главные трюки: эффектные переливы шелка, оттенки Барби, экстремально короткая длина и нескромное декольте. Осторожно — будет горячо!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

В главной роли — дерзкое шелковое микроплатье с глубоким фигурным декольте, окруженным мерцающими кристаллами. Длина — ультрамини с интригующим разрезом, который венчает акцентный бант. Градус соблазнительность зашкаливает, а бесконечными ногами звезды остается только восхищаться.

Дополняют образ туфли современной золушки — прозрачные Amina Muaddi с блестящими пряжками и узнаваемыми каблуками-«бокалами». Финальные штрихи — укладка с мокрым эффектом в стиле подружки серфера и украшения: лаконичное колье, венчающие вырез платья, увесистые бриллианты на одном запястье, а на другом — слейв-браслет.

Яна Рудковская

Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

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