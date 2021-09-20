Яна Рудковская в крошечном платье Барби «зажгла» на борту джета
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
В главной роли — дерзкое шелковое микроплатье с глубоким фигурным декольте, окруженным мерцающими кристаллами. Длина — ультрамини с интригующим разрезом, который венчает акцентный бант. Градус соблазнительность зашкаливает, а бесконечными ногами звезды остается только восхищаться.
Дополняют образ туфли современной золушки — прозрачные Amina Muaddi с блестящими пряжками и узнаваемыми каблуками-«бокалами». Финальные штрихи — укладка с мокрым эффектом в стиле подружки серфера и украшения: лаконичное колье, венчающие вырез платья, увесистые бриллианты на одном запястье, а на другом — слейв-браслет.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
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