Яна Рудковская в крошечном платье Барби «зажгла» на борту джета

В главной роли — дерзкое шелковое микроплатье с глубоким фигурным декольте, окруженным мерцающими кристаллами. Длина — ультрамини с интригующим разрезом, который венчает акцентный бант. Градус соблазнительность зашкаливает, а бесконечными ногами звезды остается только восхищаться.

Дополняют образ туфли современной золушки — прозрачные Amina Muaddi с блестящими пряжками и узнаваемыми каблуками-«бокалами». Финальные штрихи — укладка с мокрым эффектом в стиле подружки серфера и украшения: лаконичное колье, венчающие вырез платья, увесистые бриллианты на одном запястье, а на другом — слейв-браслет.