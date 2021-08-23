Яна Рудковская устроила дефиле в полупрозрачном платье-«радуге»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Рудковская устроила эффектное дефиле в полихромном макси-платье, совместившим самые актуальные оттенки сезона — лазурный, персиковую пудру, насыщенный мятный. Наряд — в лучших традициях бохо-шика, адаптированного под красные дорожки с помощью длинного шлейфа. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки с цветными линзами и миниатюрная сумка Lady Dior фисташкового цвета.
По-настоящему яркий выход Яны Рудковской был на творческом вечере ее звездного подопечного Димы Билана, организованном в рамках фестиваля. Светская львица выбрала драматичное и экстремально короткое платье от российского бренда, дополнила его головокружительными туфлями Amina Muaddi и сумкой Dior. Как прошел концерт и чем запомнился — рассказываем по ссылке.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram