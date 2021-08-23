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Яна Рудковская устроила дефиле в полупрозрачном платье-«радуге»

Яна Рудковская передает поклонникам и хейтерам привет из Сочи, где сейчас проходит музыкальный фестиваль «Новая волна». Концентрация звездных гостей и дизайнерских нарядов зашкаливает, и бизнесвумен не отстает, ежедневно демонстрируя модные трофеи. По размерам багажа с супругой Евгения Плющенко, по всей видимости, может конкурировать лишь Филипп Киркоров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Рудковская устроила эффектное дефиле в полихромном макси-платье, совместившим самые актуальные оттенки сезона — лазурный, персиковую пудру, насыщенный мятный. Наряд — в лучших традициях бохо-шика, адаптированного под красные дорожки с помощью длинного шлейфа. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки с цветными линзами и миниатюрная сумка Lady Dior фисташкового цвета.

По-настоящему яркий выход Яны Рудковской был на творческом вечере ее звездного подопечного Димы Билана, организованном в рамках фестиваля. Светская львица выбрала драматичное и экстремально короткое платье от российского бренда, дополнила его головокружительными туфлями Amina Muaddi и сумкой Dior. Как прошел концерт и чем запомнился — рассказываем по ссылке.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

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