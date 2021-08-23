Сегодня в 12:31

Яна Рудковская устроила дефиле в полупрозрачном платье-«радуге»

Яна Рудковская передает поклонникам и хейтерам привет из Сочи, где сейчас проходит музыкальный фестиваль «Новая волна». Концентрация звездных гостей и дизайнерских нарядов зашкаливает, и бизнесвумен не отстает, ежедневно демонстрируя модные трофеи. По размерам багажа с супругой Евгения Плющенко, по всей видимости, может конкурировать лишь Филипп Киркоров.