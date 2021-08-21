Рудковская похвасталась длинными ногами, а Кока — балетной пачкой: как прошел 2-й день «Новой волны»

«Новая волна» проводится с 2002 года. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в Юрмале, а в 2015-м переехал в Сочи. И почти все это время неизменным звездным гостем фестиваля становится Сергей Лазарев. Правда, он каждый раз меняет роли: то выходит на сцену в качестве артиста, то рядом с Лерой Кудрявцевой появляется как ведущий. Сегодня, как, впрочем, и на открытии «Новой волны», своим главным украшением Лазарев выбрал любимых детей — Никиту и Анну.