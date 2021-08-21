Рудковская похвасталась длинными ногами, а Кока — балетной пачкой: как прошел 2-й день «Новой волны»
Артисты исполнили самые лучшие хиты Билана, причем подбирать композиции пришлось исключительно совместно с ним – из списка предложенных. Как призналась Ольга Бузова, за треки буквально шла нешуточная борьба – так каждому хотелось подобрать для себя лучший репертуар. Шоу получилось невероятным: помимо знакомой мелодии и слов, все остальное – аранжировка, сценография, эффекты – полностью зависело от каждого исполнителя, и все стремились добавить свои фирменные «фишки», чтобы концерт получился ярким и запоминающимся.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
«Химия», «Малыш», «Про белые розы» и многие другие хиты прозвучали в этот вечер со сцены в Сочи. Но помимо вокальных талантов было еще и грандиозное модное противостояние на красной дорожке. Ольга Бузова в белом платье со стильной накидкой на плечах заставила ахнуть как журналистов, так и фотографов, настолько ей подошел этот образ. Блеска певица добавила за счет страз в макияже и камней на фурнитуре туфель Manolo Blahnik.
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина для Passion.ru
А недавно отметившая свое 25-летие певица Клава Кока появилась перед журналистами, как Одиллия, – в балетной пачке, свой модный look она дополнила массивным чокером, классическими лодочками и одной атласной перчаткой. Подражание героине Натали Портман их фильма Даррена Аронофски «Черный лебедь» вышло довольно удачным, и образ не остался незамеченным.
Роскошной длиной ног похвасталась и Яна Рудковская, которая многие годы является надежным тылом и главным бизнес-партнером Димы Билана. Продюсированием артиста она начала заниматься в 2005 году. Их тандем невероятно громко выстрелил, и уже в 2008-м Дмитрий привез «Евровидение» в Россию. Для выхода на ковровую дорожку музыкального фестиваля продюсер выбрала оригинальное платье цвета морской волны, в котором мини-юбка плавно перетекает в длинный воздушный шлейф, дополнила свой наряд Рудковская сумочкой Dior.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Светлана Лобода и на сей раз не изменила себе и выбрала сдержанный, но в тоже время такой волнующий образ. Многие сравнили ее выход с появлением Анжелины Джоли на премии «Оскар», когда из глубокого разреза классического черного платья знаменитой актрисы кокетливо "выглядывала" ее правая нога.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Самой трогательной семейной парой на красной дорожки стала чета Александра и Анжелики Реввы. Артист профессионально может зарядить всех вокруг хорошим настроением, что произошло и в этот раз. Для звездного парного выхода супруги выбрали классическую черно-белую гамму: Анжелика появилась в черном мини-платье с открытыми плечами, а «Артур Пирожков» остановил свой выбор на белом костюме с черными вставками на жилете и брюках.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
«Хозяин вечера», Дима Билан, чтобы соответствовать своим блистательным друзьям и коллегам, выбрал настолько ослепительный look, на фоне которого даже Филипп Киркоров временами казался одетым в casual. Блестящие пиджаки двух артистов не оставили равнодушным никого, а главное — отлично получились на фото.
«Новая волна» проводится с 2002 года. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в Юрмале, а в 2015-м переехал в Сочи. И почти все это время неизменным звездным гостем фестиваля становится Сергей Лазарев. Правда, он каждый раз меняет роли: то выходит на сцену в качестве артиста, то рядом с Лерой Кудрявцевой появляется как ведущий. Сегодня, как, впрочем, и на открытии «Новой волны», своим главным украшением Лазарев выбрал любимых детей — Никиту и Анну.
Фестиваль продлится до 25 августа, поэтому впереди нас ждут десятки звездных появлений, выступлений и событий.
В конкурсе «Новой волны 2021» примут участие 11 финалистов из 9 стран мира. А в состав жюри в этом году заслуженно вошли: Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Димаш Кудайберген, Loboda, Леонид Агутин, Дима Билан. Председателем жюри конкурса стал народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. Призовой Фонд победителю — составит 7 миллионов рублей.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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