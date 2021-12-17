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Яна Рудковская устроила дефиле по Красной площади в юбке-пачке

Роскошных фатиновых платьев и юбок Christian Dior в коллекции Яны Рудковской не счесть — конкурировать с ними по численности могут только сумки Louis Vuitton и тонкие фарфоровые чашки для утреннего кофе. Бизнесвумен доказывает, что носить их можно по любому поводу и в любую погоду, главное — знать, с чем сочетать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

В офис и на светские мероприятия Рудковская носит пышные пачки в паре с приталенными жакетами традиционного диоровского силуэта new look. На этот раз светская львица устроила дефиле по заснеженной Красной площади, вооружившись многочисленными слоями дымчато-серого фатина. Дополнил образ меховой жакет — стильный (и теплый) вариант верхней одежды, который поможет оставаться элегантной даже в сильный холод. В завершение — силуэтные сапоги с прозрачными конфетно-розовыми каблуками.

Ранее мы разбирали образы для новогоднего корпоратива, в которых вау-эффект гарантирован, даже если праздник пройдет в офисе. А главное — каждый из нарядов можно разобрать на детали и найти им применение и после мероприятия. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

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