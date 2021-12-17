Яна Рудковская устроила дефиле по Красной площади в юбке-пачке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
В офис и на светские мероприятия Рудковская носит пышные пачки в паре с приталенными жакетами традиционного диоровского силуэта new look. На этот раз светская львица устроила дефиле по заснеженной Красной площади, вооружившись многочисленными слоями дымчато-серого фатина. Дополнил образ меховой жакет — стильный (и теплый) вариант верхней одежды, который поможет оставаться элегантной даже в сильный холод. В завершение — силуэтные сапоги с прозрачными конфетно-розовыми каблуками.
Ранее мы разбирали образы для новогоднего корпоратива, в которых вау-эффект гарантирован, даже если праздник пройдет в офисе. А главное — каждый из нарядов можно разобрать на детали и найти им применение и после мероприятия. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial