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Яна Рудковская устроила дефиле по Красной площади в юбке-пачке

Роскошных фатиновых платьев и юбок Christian Dior в коллекции Яны Рудковской не счесть — конкурировать с ними по численности могут только сумки Louis Vuitton и тонкие фарфоровые чашки для утреннего кофе. Бизнесвумен доказывает, что носить их можно по любому поводу и в любую погоду, главное — знать, с чем сочетать.