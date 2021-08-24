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Яна Рудковская повторила образ 25-летней Кендалл Дженнер и «сделала» ее

Знаменитости продолжают мериться дизайнерскими нарядами на красной дорожке «Новой волны» в Сочи. Здесь — целый коктейль из ярких образов: от Валерии в экстремальных мини до Филиппа Киркорова во всех вариациях на тему Louis Vuitton. Не отстает и Яна Рудковская: в арсенале светской львицы — самые сочные оттенки и самая опасная длина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Светская львица выгуляла эффектное платье с декольте, которое не оставило места для фантазии. Асимметричный наряд Yanina Couture с драматичными воланами и шлейфом в оттенке Hot Pink дополнили узнаваемые туфли-слингбэки Amina Muaddi. Акцентом образа стала плетеная микросумка с конфетно-розовым клапаном от Jacquemus.

Похожий look мы видели на одном из главных мероприятий Каннского фестиваля — благотворительном гала-вечере amfAR в 2019 году. Перед объективами фотографов появилась американская супермодель Кендалл Дженнер. Младшая сестра Ким Кардашьян выбрала пышное платье цвета фуксии из коллаборации Giambattista Valli и H&M.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: Globallook

За событиями «Новой волны» и звездными гостями Passion.ru наблюдает с самых первых позиций. Самые яркие подробности ищите по ссылке.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / Екатерина Ширинкина / Globallook

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