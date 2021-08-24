Яна Рудковская повторила образ 25-летней Кендалл Дженнер и «сделала» ее
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Светская львица выгуляла эффектное платье с декольте, которое не оставило места для фантазии. Асимметричный наряд Yanina Couture с драматичными воланами и шлейфом в оттенке Hot Pink дополнили узнаваемые туфли-слингбэки Amina Muaddi. Акцентом образа стала плетеная микросумка с конфетно-розовым клапаном от Jacquemus.
Похожий look мы видели на одном из главных мероприятий Каннского фестиваля — благотворительном гала-вечере amfAR в 2019 году. Перед объективами фотографов появилась американская супермодель Кендалл Дженнер. Младшая сестра Ким Кардашьян выбрала пышное платье цвета фуксии из коллаборации Giambattista Valli и H&M.
Фото: Globallook
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Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / Екатерина Ширинкина / Globallook
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