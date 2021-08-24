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Яна Рудковская повторила образ 25-летней Кендалл Дженнер и «сделала» ее

Знаменитости продолжают мериться дизайнерскими нарядами на красной дорожке «Новой волны» в Сочи. Здесь — целый коктейль из ярких образов: от Валерии в экстремальных мини до Филиппа Киркорова во всех вариациях на тему Louis Vuitton. Не отстает и Яна Рудковская: в арсенале светской львицы — самые сочные оттенки и самая опасная длина.