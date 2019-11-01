Рудковская в пышном платье из фатина, Барановская в офисном наряде и другие звезды на закрытой вечеринке H&M
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Фото: Пресс-служба
Выходом в знаковом наряде коллекции похвасталась Яна Рудковская: телеведущая появилась в пышном фатиновом платье с асимметричным низом и нескромным вырезом.
Юлия Барановская предпочла классический контраст черного и белого, выбрав консервативный образ на основе свободной рубашки и строгих брюк. Одежду из новой коллаборации примерили и другие селебрити. В их числе – Юлианна Караулова, построившая look вокруг платья с объемными рукавами и ботинками в духе вестерна. Беспроигрышное сочетание кожаных брюк и меха показали Виктория Шелягова и Алена Шишкова.
Лейтмотивом коллекции стал стиль барокко с его помпезностью и декоративностью. В ней нашлось место и пышным платьям конфетных оттенков, и блузам с многочисленными воланами и оборками, и жакетам по мотивам живописных полотен.
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Фото: пресс-служба
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