Рудковская в пышном платье из фатина, Барановская в офисном наряде и другие звезды на закрытой вечеринке H&M

Юлия Барановская предпочла классический контраст черного и белого, выбрав консервативный образ на основе свободной рубашки и строгих брюк. Одежду из новой коллаборации примерили и другие селебрити. В их числе – Юлианна Караулова, построившая look вокруг платья с объемными рукавами и ботинками в духе вестерна. Беспроигрышное сочетание кожаных брюк и меха показали Виктория Шелягова и Алена Шишкова.

Лейтмотивом коллекции стал стиль барокко с его помпезностью и декоративностью. В ней нашлось место и пышным платьям конфетных оттенков, и блузам с многочисленными воланами и оборками, и жакетам по мотивам живописных полотен.