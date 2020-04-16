Яна Чурикова в леопардовых туфлях и пижаме показала эффектный домашний образ
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Яна Чурикова показала, как проводит время в домашней самоизоляции. 41-летняя телеведущая нашла интересный способ обыграть пижаму и получила эффектный look.
Чурикова позирует в шелковой пижаме в оттенке бордо. Свободные брюки и рубашку ведущая дополнила пепельно-серым удлиненным кардиганом и подчеркнула талию грубым кожаным ремнем. Финальный штрих — лодочки с остромодным леопардовым принтом и на высоких шпильках. Будуарный look с креативными деталями подчеркнула элегантная прическа с зачесанными назад волосами и едва заметный нюдовый макияж.
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Фото: Instagram
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