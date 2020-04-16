Яна Чурикова в леопардовых туфлях и пижаме показала эффектный домашний образ

Ранее мы рассказывали, в каких нарядах звезды проводят время дома. О спортивных образах Валерии, дизайнерских аутфитах Клаудии Шиффер и других селебрити читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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