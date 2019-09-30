«Я никогда не носила зеленый»: Мария Шарапова в непривычном образе посетила модный показ в Париже

«Я никогда не носила зеленый, но этот костюм потрясающий!» – прокомментировала Мария свой выход. Своим модным открытием девушка поделилась и с Клэр Уэйт Келлер, креативным директором бренда: «Я не верю, что оделась в зеленый с головы до ног!». Ранее теннисистка появлялась в элегантной брючной двойке на съемках известного американского шоу – об этом читайте здесь.

Фото: Eastnews, Instagram

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