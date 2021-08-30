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Юлия Высоцкая и Валерия померились глубиной декольте: голосуйте, кто круче

Юлия Высоцкая устроила яркую фотосессию в поле подсолнухов и для нее выбрала яркий образ — с макси-платьем и увесистыми украшениями из золота. В главной роли — королевский оттенок синего (кстати, один из самых актуальных в этом сезоне). Во время недавнего путешествия в Грецию в нем же блистала и певица Валерия — голосуйте за самый эффектный образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Высоцкая

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial

Высоцкая выбрала макси-платье с экстремально глубоким V-образным вырезом и акцентом на талии. Из коктейльного в повседневный наряд превратили детали — удобные эспадрильи и очки-авиаторы (любимая модель актрисы). Венчают образ акцентные браслеты и сет из колец.

Валерия примерила образ греческой богини, который выстроила вокруг макси-платья цвета аквамарин. Под прицелом — не менее интригующее декольте, дополненное мерцающим колье, и пояс, подчеркнувший точеную талию артистки.

Выбирайте, кто победит в модной битве!

Валерия / Instagram @valeriya

Правильно расставленные акценты гарантируют моментальное преображение фигуры. Разбираем, как обрести идеальные «песочные часы» на примерах звезд. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial / @valeriya

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