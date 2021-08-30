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Юлия Высоцкая и Валерия померились глубиной декольте: голосуйте, кто круче

Юлия Высоцкая устроила яркую фотосессию в поле подсолнухов и для нее выбрала яркий образ — с макси-платьем и увесистыми украшениями из золота. В главной роли — королевский оттенок синего (кстати, один из самых актуальных в этом сезоне). Во время недавнего путешествия в Грецию в нем же блистала и певица Валерия — голосуйте за самый эффектный образ!