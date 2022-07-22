Выбор стилиста: 5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь

Зрительно добавить бюсту желаемой пышности и создать дополнительный объем помогут платья с оборками, воланами и рюшами. Тем же эффектом обладают модели с объемными воротниками, накладными карманами на груди и бантами.

Чтобы визуально удлинить шею, уравновесить пропорции и подчеркнуть фигуру, стоит присмотреться к платьям с V-образными вырезами и акцентной линией талии.