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Выбор стилиста: 5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь

Известно, что почти 50% женщин мира хотели бы увеличить размер груди. Об этом говорят данные опроса, который британские ученые провели среди 20 тысяч женщин из 40 европейских, азиатских, американских и африканских стран. Однако основательница журнала Style и авторской школы стиля Полли Рыжова считает, что девушки с аккуратным бюстом всегда в выигрышном положении, так как могут с легкостью носить любые наряды. А если хочется добавить объема — решение тоже имеется. На этот случай стилист составила топ идеальных платьев — специально для Passion.ru!
Выбор стилиста: 5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь

Полли Рыжова

Стилист, основатель журнала Style и авторской школы стиля

Зрительно добавить бюсту желаемой пышности и создать дополнительный объем помогут платья с оборками, воланами и рюшами. Тем же эффектом обладают модели с объемными воротниками, накладными карманами на груди и бантами.

Чтобы визуально удлинить шею, уравновесить пропорции и подчеркнуть фигуру, стоит присмотреться к платьям с V-образными вырезами и акцентной линией талии.

I Am Studio, 20800 руб.

Архивы пресс-служб

Nude Story, 17150 руб.

Архивы пресс-служб

Emka, 6790 руб.

Архивы пресс-служб

Studio 29, 7900 руб.

Архивы пресс-служб

На место в сердцах модниц также претендуют модели в стиле ампир — с завышенной талией и обыгранным драпировками лифом. Такие фасоны создадут невесомый летящий силуэт и женственные изгибы.

Классика модного жанра — бельевой стиль. На девушках с миниатюрным телосложением всегда выглядит эстетично и очаровательно. Крой акцентирует внимание на изящных ключицах и хрупкой комплекции.

Charuel, 13 990 руб.

Charuel, 13 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее стилист Полли Рыжова давала мастер-класс на тему экспресс-методов коррекции фигуры. Так, перед отпуском совсем не обязательно худеть, главное — подобрать правильную одежду. Эксклюзивные рекомендации ищите в материале Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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