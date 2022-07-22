Выбор стилиста: 5 модных платьев, которые помогут визуально увеличить грудь
Полли Рыжова
Стилист, основатель журнала Style и авторской школы стиля
Зрительно добавить бюсту желаемой пышности и создать дополнительный объем помогут платья с оборками, воланами и рюшами. Тем же эффектом обладают модели с объемными воротниками, накладными карманами на груди и бантами.
Чтобы визуально удлинить шею, уравновесить пропорции и подчеркнуть фигуру, стоит присмотреться к платьям с V-образными вырезами и акцентной линией талии.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
На место в сердцах модниц также претендуют модели в стиле ампир — с завышенной талией и обыгранным драпировками лифом. Такие фасоны создадут невесомый летящий силуэт и женственные изгибы.
Классика модного жанра — бельевой стиль. На девушках с миниатюрным телосложением всегда выглядит эстетично и очаровательно. Крой акцентирует внимание на изящных ключицах и хрупкой комплекции.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее стилист Полли Рыжова давала мастер-класс на тему экспресс-методов коррекции фигуры. Так, перед отпуском совсем не обязательно худеть, главное — подобрать правильную одежду. Эксклюзивные рекомендации ищите в материале Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб