Долой диеты: стилист рассказала, как стать стройнее с помощью одежды

Обувь в монохроме

Стать выше и стройнее поможет обувь, подобранная в тон одежды. Например, к белому костюму добавляем светлые туфли, к черному — темные. Такой total look, не имея контрастного стыка между корпусом и ногами, зрительно вытягивает силуэт.

Особенно хорошо это работает в случае с брюками в пол, когда они прикрывают часть туфель. Для такой элегантной вариации подойдут брюки клеш или палаццо.