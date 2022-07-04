Долой диеты: стилист рассказала, как стать стройнее с помощью одежды
Стилист, основатель журнала Style и школы стиля
Полли Рыжова
Низкую посадку — долой!
Поясные изделия на высокой посадке акцентируют талию, утягивают живот, визуально удлиняют ноги. Главное — выбирать брюки и юбки из плотной ткани — например, костюмной или джинсовой.
Низкая посадка, в свою очередь, нарушает пропорции фигуры, лишая ее женственного и собранного силуэта. Изделия с низкой талией предательски обнажают округлости девушек с аппетитными формами.
Пресс-служба
Пресс-служба
Обувь в монохроме
Стать выше и стройнее поможет обувь, подобранная в тон одежды. Например, к белому костюму добавляем светлые туфли, к черному — темные. Такой total look, не имея контрастного стыка между корпусом и ногами, зрительно вытягивает силуэт.
Особенно хорошо это работает в случае с брюками в пол, когда они прикрывают часть туфель. Для такой элегантной вариации подойдут брюки клеш или палаццо.
Фото: Пресс-служба
Акценты в образе
Грамотно используя аксессуары, можно также подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее особенности. Девушкам размера «плюс» лучше отдать предпочтение лаконичным сумкам жесткой формы. Бесформенные «мешки» и микросумки будут добавлять ненужного объема.
Солнцезащитные очки выбираем внушительных габаритов и геометрической формы — например, квадратной. Отказываемся от узких и маленьких округлых оправ — они расширяют лицо.
В поиске украшений обращаем внимание на продолговатые версии. Это могут быть удлиненные цепочки, колье-галстук, струящиеся серьги. С их помощью в образе появится дополнительная вертикаль. Чем больше вертикальных линий в аутфите, тем стройнее выглядит фигура.
Фото: архивы пресс-служб