Вспомнила молодость: Шэрон Стоун нарядилась в платье 12-летней давности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @sharonstone
Стоун обратилась к стратегическому запасу своей гардеробной и выбрала ажурную комбинацию цвета крем-брюле из кутюрной коллекции Valentino. 11 мая дизайнер Валентино Гаравани отметил 89-летие, с чем его так тепло (и даже жарко) поздравила актриса. Это платье Шэрон надевала на мероприятие Macy's Passport Glamorama в 2012 году — тогда звезда облачилась в золото с головы до ног и выглядела на миллион. Версия 2021 года отличается разве что стрижкой и декорациями.
Фото: Globallook
Образ Стоун — еще одно доказательство того, что новое — хорошо забытое старое. Того же мнения и испанская королева Летиция: Ее Величество носит одежду годами и регулярно повторяет удачные образы. Так, например, недавно монаршая особа появилась в жакете 13-летней давности, который не потерял свою актуальность. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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