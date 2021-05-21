Вспомнила молодость: Шэрон Стоун нарядилась в платье 12-летней давности

Стоун обратилась к стратегическому запасу своей гардеробной и выбрала ажурную комбинацию цвета крем-брюле из кутюрной коллекции Valentino. 11 мая дизайнер Валентино Гаравани отметил 89-летие, с чем его так тепло (и даже жарко) поздравила актриса. Это платье Шэрон надевала на мероприятие Macy's Passport Glamorama в 2012 году — тогда звезда облачилась в золото с головы до ног и выглядела на миллион. Версия 2021 года отличается разве что стрижкой и декорациями.