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Вспомнила молодость: Шэрон Стоун нарядилась в платье 12-летней давности

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Шэрон Стоун в винтажном платье Valentino

Фото: Instagram @sharonstone

Шэрон Стоун подняла градус соблазнительности на максимум одним лишь фото. 63-летняя звезда «Основного инстинкта» нарядилась в винтажный наряд, в котором щеголяла по красной дорожке в 2012 году. Одно можно сказать точно — с тех пор фигура актрисы практически не изменилась.

Стоун обратилась к стратегическому запасу своей гардеробной и выбрала ажурную комбинацию цвета крем-брюле из кутюрной коллекции Valentino. 11 мая дизайнер Валентино Гаравани отметил 89-летие, с чем его так тепло (и даже жарко) поздравила актриса. Это платье Шэрон надевала на мероприятие Macy's Passport Glamorama в 2012 году — тогда звезда облачилась в золото с головы до ног и выглядела на миллион. Версия 2021 года отличается разве что стрижкой и декорациями.

Шэрон Стоун, 2012 г.

Фото: Globallook

Образ Стоун — еще одно доказательство того, что новое — хорошо забытое старое. Того же мнения и испанская королева Летиция: Ее Величество носит одежду годами и регулярно повторяет удачные образы. Так, например, недавно монаршая особа появилась в жакете 13-летней давности, который не потерял свою актуальность. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram

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