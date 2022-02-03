Всевидящее око: Джилл Байден вышла на публику в «глазастом» жакете
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Фото: Globallook
ДНК Schiaparelli читается в деталях: леди Байден вышла в белоснежной двойке на базе идеально подчеркивающей фигуру юбки и жакета. Последний сосредоточил на себе все взгляды: лаконичный крой, без лацканов и с укороченными рукавами дополнили акцентные элементы. Жакет увенчали пуговицы в виде замочных скважин, медведей, затейливых глаз — из кристаллов и более натуралистичных. Завершили образ украшения, которых первая леди не пожалела. В ход пошли увесистые золотые браслеты, серьги-пусеты и любимые часы из классики Cartier.
Globallook
Eastnews
Не так давно с миссис Байден случился настоящий конфуз. Первая леди встречала гостей из Верховного суда в Белом доме и так увлеклась хлопотами, что забыла о педикюре. А выдали все коварные туфли с открытыми пятками, которые так удачно подходили к наряду. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook