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Всевидящее око: Джилл Байден вышла на публику в «глазастом» жакете

Украшения порой говорят больше, чем мы думаем. Так, когда-то весь мировой истеблишмент следил за лацканами жакетов экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, на которых то и дело появлялись броши-символы. А Джилл Байден решила ввести всех в замешательство: первая леди выступила в Белом доме по вопросу борьбы с онкологическими заболеваниями и для выхода на публику подобрала затейливый костюм.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

ДНК Schiaparelli читается в деталях: леди Байден вышла в белоснежной двойке на базе идеально подчеркивающей фигуру юбки и жакета. Последний сосредоточил на себе все взгляды: лаконичный крой, без лацканов и с укороченными рукавами дополнили акцентные элементы. Жакет увенчали пуговицы в виде замочных скважин, медведей, затейливых глаз — из кристаллов и более натуралистичных. Завершили образ украшения, которых первая леди не пожалела. В ход пошли увесистые золотые браслеты, серьги-пусеты и любимые часы из классики Cartier.

Джилл Байден

Globallook

Джилл Байден: детали образа

Eastnews

Не так давно с миссис Байден случился настоящий конфуз. Первая леди встречала гостей из Верховного суда в Белом доме и так увлеклась хлопотами, что забыла о педикюре. А выдали все коварные туфли с открытыми пятками, которые так удачно подходили к наряду. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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