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Всевидящее око: Джилл Байден вышла на публику в «глазастом» жакете

Украшения порой говорят больше, чем мы думаем. Так, когда-то весь мировой истеблишмент следил за лацканами жакетов экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, на которых то и дело появлялись броши-символы. А Джилл Байден решила ввести всех в замешательство: первая леди выступила в Белом доме по вопросу борьбы с онкологическими заболеваниями и для выхода на публику подобрала затейливый костюм.